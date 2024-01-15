40 فائدة لمن يصلى على النبي محمد ﷺ.

أربعون فائدة لمن يُصلي على النبي ﷺ »‏قال الإمام ابن القيّم رحمه الله:‏" في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ :‏١- امتثال أمر الله.‏٢- موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي ﷺ‏ وإن اختلفت الصلاتان.‏٣- موافقة الملائكة فيها.‏٤- الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة.‏٥- يرفع العبد بها عشر درجات.‏٦- يكتب له بها عشر حسنات.‏٧- يمحى له بها عشر سيئات.‏٨- أنها سبب في إجابة الدعاء.‏٩- سبب حصول شفاعة المصطفى ﷺ .‏١٠- سبب لغفران الذنوب.‏١١- سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمّه.‏١٢- قُرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة.‏١٣- قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة.‏١٤- سبب لقضاء الحوائج.‏١٥- سبب لصلاة الله وملائكته عليه.‏١٦- سبب زكاة المصلي وطهارة له.‏١٧- سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته.‏١٨- سبب النجاة من أهوال يوم القيامة.‏١٩- أنها سبب لتذكير العبد مانسيه.‏٢٠- سبب رد سلام النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه.‏٢١- سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.‏٢٢- سبب نفي الفقر.‏٢٣- سبب نفي البخل عن العبد.‏٢٤- سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف.‏٢٥- سبب طريق الجنة،لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة،وتخطئ بتاركها عن طريقها.‏٢٦- النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ﷺ.‏٢٧- سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها.‏٢٨- سبب وفور نور العبد على الصراط.‏٢٩- سبب خروج العبد من الجفاء.‏٣٠- سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض.‏٣١- سبب البركة على المصلي وعمله وعمره .‏٣٢- سبب نيل رحمة الله تعالى.‏٣٣- سبب دوام محبة المصلي للرسول ﷺ‏٣٤- سبب دوام محبة الرسول ﷺ للمصلي عليه .‏٣٥- سبب هداية العبد وحياة قلبه.‏٣٦- سبب عرض اسم المصلي على النبي ﷺ‏٣٧- سبب لتثبيت القدم على الصراط.‏٣٨- سبب أداء بعض حق المصطفى ﷺ.‏٣٩- أنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى.‏٤٠- أنها دعاء، وهي سؤاله أن يثني على نبيه وخليله...".‏المصدر[جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام (٥٢١)]