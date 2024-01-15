40 فائدة لمن يصلى على النبي محمد ﷺ.

Aaya98
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أربعون فائدة لمن يُصلي على النبي ﷺ »
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله:
" في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ :
١- امتثال أمر الله.
٢- موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي ﷺ
وإن اختلفت الصلاتان.
٣- موافقة الملائكة فيها.
٤- الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة.
٥- يرفع العبد بها عشر درجات.
٦- يكتب له بها عشر حسنات.
٧- يمحى له بها عشر سيئات.
٨- أنها سبب في إجابة الدعاء.
٩- سبب حصول شفاعة المصطفى ﷺ .
١٠- سبب لغفران الذنوب.
١١- سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمّه.
١٢- قُرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة.
١٣- قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة.
١٤- سبب لقضاء الحوائج.
١٥- سبب لصلاة الله وملائكته عليه.
١٦- سبب زكاة المصلي وطهارة له.
١٧- سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته.
١٨- سبب النجاة من أهوال يوم القيامة.
١٩- أنها سبب لتذكير العبد مانسيه.
٢٠- سبب رد سلام النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه.
٢١- سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.
٢٢- سبب نفي الفقر.
٢٣- سبب نفي البخل عن العبد.
٢٤- سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف.
٢٥- سبب طريق الجنة،لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة،وتخطئ بتاركها عن طريقها.
٢٦- النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ﷺ.
٢٧- سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها.
٢٨- سبب وفور نور العبد على الصراط.
٢٩- سبب خروج العبد من الجفاء.
٣٠- سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض.
٣١- سبب البركة على المصلي وعمله وعمره .
٣٢- سبب نيل رحمة الله تعالى.
٣٣- سبب دوام محبة المصلي للرسول ﷺ
٣٤- سبب دوام محبة الرسول ﷺ للمصلي عليه .
٣٥- سبب هداية العبد وحياة قلبه.
٣٦- سبب عرض اسم المصلي على النبي ﷺ
٣٧- سبب لتثبيت القدم على الصراط.
٣٨- سبب أداء بعض حق المصطفى ﷺ.
٣٩- أنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى.
٤٠- أنها دعاء، وهي سؤاله أن يثني على نبيه وخليله...".
المصدر [جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام (٥٢١)]
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله:
" في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ :
١- امتثال أمر الله.
٢- موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي ﷺ
وإن اختلفت الصلاتان.
٣- موافقة الملائكة فيها.
٤- الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة.
٥- يرفع العبد بها عشر درجات.
٦- يكتب له بها عشر حسنات.
٧- يمحى له بها عشر سيئات.
٨- أنها سبب في إجابة الدعاء.
٩- سبب حصول شفاعة المصطفى ﷺ .
١٠- سبب لغفران الذنوب.
١١- سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمّه.
١٢- قُرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة.
١٣- قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة.
١٤- سبب لقضاء الحوائج.
١٥- سبب لصلاة الله وملائكته عليه.
١٦- سبب زكاة المصلي وطهارة له.
١٧- سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته.
١٨- سبب النجاة من أهوال يوم القيامة.
١٩- أنها سبب لتذكير العبد مانسيه.
٢٠- سبب رد سلام النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه.
٢١- سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.
٢٢- سبب نفي الفقر.
٢٣- سبب نفي البخل عن العبد.
٢٤- سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف.
٢٥- سبب طريق الجنة،لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة،وتخطئ بتاركها عن طريقها.
٢٦- النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ﷺ.
٢٧- سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها.
٢٨- سبب وفور نور العبد على الصراط.
٢٩- سبب خروج العبد من الجفاء.
٣٠- سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض.
٣١- سبب البركة على المصلي وعمله وعمره .
٣٢- سبب نيل رحمة الله تعالى.
٣٣- سبب دوام محبة المصلي للرسول ﷺ
٣٤- سبب دوام محبة الرسول ﷺ للمصلي عليه .
٣٥- سبب هداية العبد وحياة قلبه.
٣٦- سبب عرض اسم المصلي على النبي ﷺ
٣٧- سبب لتثبيت القدم على الصراط.
٣٨- سبب أداء بعض حق المصطفى ﷺ.
٣٩- أنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى.
٤٠- أنها دعاء، وهي سؤاله أن يثني على نبيه وخليله...".
المصدر [جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام (٥٢١)]