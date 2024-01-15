40 فائدة لمن يصلى على النبي محمد ﷺ.

Aaya98

Aaya98

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 جويلية 2022
المشاركات
200
نقاط التفاعل
334
النقاط
18
العمر
25
محل الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
أربعون فائدة لمن يُصلي على النبي ﷺ »🌺

‏قال الإمام ابن القيّم رحمه الله:

‏" في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ :

‏١- امتثال أمر الله.
‏٢- موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي ﷺ
‏ وإن اختلفت الصلاتان.
‏٣- موافقة الملائكة فيها.
‏٤- الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة.
‏٥- يرفع العبد بها عشر درجات.
‏٦- يكتب له بها عشر حسنات.
‏٧- يمحى له بها عشر سيئات.
‏٨- أنها سبب في إجابة الدعاء.
‏٩- سبب حصول شفاعة المصطفى ﷺ .
‏١٠- سبب لغفران الذنوب.
‏١١- سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمّه.
‏١٢- قُرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة.
‏١٣- قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة.
‏١٤- سبب لقضاء الحوائج.
‏١٥- سبب لصلاة الله وملائكته عليه.
‏١٦- سبب زكاة المصلي وطهارة له.
‏١٧- سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته.
‏١٨- سبب النجاة من أهوال يوم القيامة.
‏١٩- أنها سبب لتذكير العبد مانسيه.
‏٢٠- سبب رد سلام النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه.
‏٢١- سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.
‏٢٢- سبب نفي الفقر.
‏٢٣- سبب نفي البخل عن العبد.
‏٢٤- سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف.
‏٢٥- سبب طريق الجنة،لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة،وتخطئ بتاركها عن طريقها.
‏٢٦- النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ﷺ.
‏٢٧- سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها.
‏٢٨- سبب وفور نور العبد على الصراط.
‏٢٩- سبب خروج العبد من الجفاء.
‏٣٠- سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض.
‏٣١- سبب البركة على المصلي وعمله وعمره .
‏٣٢- سبب نيل رحمة الله تعالى.
‏٣٣- سبب دوام محبة المصلي للرسول ﷺ
‏٣٤- سبب دوام محبة الرسول ﷺ للمصلي عليه .
‏٣٥- سبب هداية العبد وحياة قلبه.
‏٣٦- سبب عرض اسم المصلي على النبي ﷺ
‏٣٧- سبب لتثبيت القدم على الصراط.
‏٣٨- سبب أداء بعض حق المصطفى ﷺ.
‏٣٩- أنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى.
‏٤٠- أنها دعاء، وهي سؤاله أن يثني على نبيه وخليله...".

‏المصدر 📚[جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام (٥٢١)]
 
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم رسول الله ويسقيهم من حوضه ويأخذ بأيديهم إلى جنات الفردوس.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
فعل الخير وفوائده في المجتمع
المشاركات
4
المشاهدات
401
إلياس
إلياس
أم أُنٌَيسة
  • مغلق
وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه
المشاركات
3
المشاهدات
288
Golden Man
Golden Man
ناصر dz
فضل الصلاة على النبي
المشاركات
5
المشاهدات
348
البشير البشير
البشير البشير
أم أُنٌَيسة
أجوبة على أسئلة بخصوص حكم الصلح مع اليهود
المشاركات
3
المشاهدات
414
الامين محمد
الامين محمد
أم أُنٌَيسة
  • مغلق
🔥(من آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع )🔥
المشاركات
4
المشاهدات
415
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة