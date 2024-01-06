البعض يحاول النوم

سعد606

سعد606

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صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
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تقرت
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ذكر
على أمل تحقيق أمنيته في الغد
و البعض يغمض عيناه يوهم من حوله أنه نائم و هو يبكي في صدره
شوقا لأيام جميلة لن تعود
و البعض يقضي ليلته و هو ساجد
لـربه يبكي له و يدعو للمؤمنين جميعا
و البعض يحاول النوم
و لكن آلام المرض تداهمه
و شخص ينام مبتسما
شاكرا الله على راحة الضمير
و شاب يبكي سرا شوقا لصوت خطواته .. فقد ملّ الكرسي المتحرك !!
و مريض ينام و هو يـعـد ربـه
بـالسجود شُكرا إن تعافى
أتظن أنّ الناس كلها تنام بسهولة ؟
نظن بأنهم نائمون
و لكنهم لا ينامون
لم تهنأ لهم الحياة
و لكنهم مـازالوا أحياء
لـم يـهـنـأ لهم عمر
و لكن أعمارهم تمضي
فـي النهار يلبسون أقنعة ضاحِكة
و في لياليهم يرمونها بشدة
فالتظاهر بـ السعادة
مُـتـعِـب و مـؤلـم
فـالـحـيـاه .. مجرد كتاب
غير أننا مجبرين على
آن نعيش صفحاته بـ الترتيب
ولايمكننا إختيار الصفحة التي نشاء
فـارض بكل شيء
فـالـربـمـا تكون
الصفحة القادمه أجـمـل
وربما رغم ماتعانية من مرض او فقر او هموم او مشاكل لاتزال افضل من الكثيرين فارفع يديك للسماء وقل
( الحمدلله ) (شكرآ يارب على نعمك )
كل قصور الملوك مكتوب على أبوابها
( ممنوع الإقتراب والتصوير )
إلا ملك الملوك...جل جلاله .. فإنه يقول لعباده
(وإذاسألك عبادي عني فإني قريب) ويقووول سبحانه.. ( واسجد و اقترب )
راقت لي جدا وأعجبتني فأحببت أن تصلكم
 
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