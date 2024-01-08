من أشهر واكبر العائلات في مدينة غزة

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
تتميز مدينة غزة بوجود العديد من العائلات المشهورة، والتي لها تاريخ عريق في المدينة. ومن أشهر هذه العائلات:
- محمد دحلان، سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
- محمد علي دحلان، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الهلال" للإنشاءات.
محمد علي دحلان، رجل أعمال فلسطيني
- حسام إسماعيل دحلان، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "دحلان للصرافة".
- إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية.
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية
- عبد الحميد هنية، وزير الداخلية السابق في الحكومة الفلسطينية.
- محمد هنية، وزير الزراعة السابق في الحكومة الفلسطينية.
- محمد الأشقر، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الشروق" للتجارة.
محمد الأشقر، رجل أعمال فلسطيني
- عبد السلام الأشقر، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة.
عبد السلام الأشقر، رجل أعمال فلسطيني
- عادل الأشقر، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الصفا" للتجارة.
- أبو عبيدة عامر المشهداني، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
- أبو عبيدة عبد الله شحادة، شيخ فلسطيني، وعضو في مجلس الإفتاء الفلسطيني.
- أبو عبيدة عمر أبو عبيدة، شيخ فلسطيني، وعضو في مجلس الشورى الإسلامي في غزة.
أبو عبيدة عمر أبو عبيدة، شيخ فلسطيني
- أحمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الأمل" للتجارة.
أحمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني
- محمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة.
محمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني
- عبد السلام الأغا، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الصفا" للتجارة.
- عائلة أبو عودة
- عائلة بركات
- عائلة المصري
- عائلة معروف
- عائلة الخواجة
- عائلة كعبر
- عائلة الحسني
- عائلة الدمشقي