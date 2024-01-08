من أشهر واكبر العائلات في مدينة غزة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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تتميز مدينة غزة بوجود العديد من العائلات المشهورة، والتي لها تاريخ عريق في المدينة. ومن أشهر هذه العائلات:

  • محمد دحلان، سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
  • محمد علي دحلان، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الهلال" للإنشاءات.
    Image of محمد علي دحلان، رجل أعمال فلسطيني
    محمد علي دحلان، رجل أعمال فلسطيني

  • حسام إسماعيل دحلان، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "دحلان للصرافة".
عائلة هنية

  • إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية.
    Image of إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية
    إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية

  • عبد الحميد هنية، وزير الداخلية السابق في الحكومة الفلسطينية.
  • محمد هنية، وزير الزراعة السابق في الحكومة الفلسطينية.
عائلة الأشقر

  • محمد الأشقر، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الشروق" للتجارة.
    Image of محمد الأشقر، رجل أعمال فلسطيني
    محمد الأشقر، رجل أعمال فلسطيني
  • عبد السلام الأشقر، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة.
    Image of عبد السلام الأشقر، رجل أعمال فلسطيني
    عبد السلام الأشقر، رجل أعمال فلسطيني
  • عادل الأشقر، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الصفا" للتجارة.
عائلة أبو عبيدة

  • أبو عبيدة عامر المشهداني، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
  • أبو عبيدة عبد الله شحادة، شيخ فلسطيني، وعضو في مجلس الإفتاء الفلسطيني.
  • أبو عبيدة عمر أبو عبيدة، شيخ فلسطيني، وعضو في مجلس الشورى الإسلامي في غزة.
    Image of أبو عبيدة عمر أبو عبيدة، شيخ فلسطيني
    أبو عبيدة عمر أبو عبيدة، شيخ فلسطيني
عائلة الأغا

  • أحمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الأمل" للتجارة.
    Image of أحمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني
    أحمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني
  • محمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة.
    Image of محمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني
    محمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني
  • عبد السلام الأغا، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الصفا" للتجارة.
وهناك العديد من العائلات الأخرى الشهيرة في غزة، مثل:

  • عائلة أبو عودة
  • عائلة بركات
  • عائلة المصري
  • عائلة معروف
  • عائلة الخواجة
  • عائلة كعبر
  • عائلة الحسني
  • عائلة الدمشقي
وهذه العائلات لها تاريخ طويل في غزة، وتلعب دورًا مهمًا في المجتمع الفلسطيني.
 
ربي ينصر اخوتنا في عزة يا رب العالمين
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم
 
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