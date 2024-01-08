من أشهر واكبر العائلات في مدينة غزة

محمد دحلان ، سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

، سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. محمد علي دحلان ، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الهلال" للإنشاءات.



محمد علي دحلان، رجل أعمال فلسطيني





، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الهلال" للإنشاءات. محمد علي دحلان، رجل أعمال فلسطيني حسام إسماعيل دحلان، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "دحلان للصرافة".

إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية.



إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية





، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية. إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الحكومة الفلسطينية عبد الحميد هنية ، وزير الداخلية السابق في الحكومة الفلسطينية.

، وزير الداخلية السابق في الحكومة الفلسطينية. محمد هنية، وزير الزراعة السابق في الحكومة الفلسطينية.

محمد الأشقر ، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الشروق" للتجارة.



محمد الأشقر، رجل أعمال فلسطيني

، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الشروق" للتجارة. محمد الأشقر، رجل أعمال فلسطيني عبد السلام الأشقر ، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة.



عبد السلام الأشقر، رجل أعمال فلسطيني

، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة. عبد السلام الأشقر، رجل أعمال فلسطيني عادل الأشقر، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الصفا" للتجارة.

أبو عبيدة عامر المشهداني ، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. أبو عبيدة عبد الله شحادة ، شيخ فلسطيني، وعضو في مجلس الإفتاء الفلسطيني.

، شيخ فلسطيني، وعضو في مجلس الإفتاء الفلسطيني. أبو عبيدة عمر أبو عبيدة، شيخ فلسطيني، وعضو في مجلس الشورى الإسلامي في غزة.



أبو عبيدة عمر أبو عبيدة، شيخ فلسطيني



أحمد الأغا ، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الأمل" للتجارة.



أحمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني

، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الأمل" للتجارة. أحمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني محمد الأغا ، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة.



محمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني

، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "النور" للتجارة. محمد الأغا، رجل أعمال فلسطيني عبد السلام الأغا، رجل أعمال فلسطيني، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الصفا" للتجارة.

عائلة أبو عودة

عائلة بركات

عائلة المصري

عائلة معروف

عائلة الخواجة

عائلة كعبر

عائلة الحسني

عائلة الدمشقي

تتميز مدينة غزة بوجود العديد من العائلات المشهورة، والتي لها تاريخ عريق في المدينة. ومن أشهر هذه العائلات:وهناك العديد من العائلات الأخرى الشهيرة في غزة، مثل:وهذه العائلات لها تاريخ طويل في غزة، وتلعب دورًا مهمًا في المجتمع الفلسطيني.