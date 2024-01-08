منصات ومواقع جديدة لعام 2024

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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منصات جديدة لعام 2024

يتوقع الخبراء أن يشهد عام 2024 إطلاق عدد من المنصات الجديدة، بعضها سيكون بمثابة تطورات جديدة لمنصات قائمة بالفعل، وبعضها الآخر سيكون ابتكارات جديدة تمامًا.

منصات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي

من أبرز المنصات الجديدة المتوقع إطلاقها في عام 2024 تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على ذلك:

  • منصة Cognite لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
    Image of منصة Cognite لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي
    منصة Cognite لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • منصة Bard لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.
    Image of منصة Bard لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي
    منصة Bard لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • منصة Muse للترجمة الفورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
    Image of منصة Muse للترجمة الفورية باستخدام الذكاء الاصطناعي
    منصة Muse للترجمة الفورية باستخدام الذكاء الاصطناعي
منصات جديدة للواقع الافتراضي والواقع المعزز

من المتوقع أيضًا أن تشهد منصات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تطورات كبيرة في عام 2024. ومن الأمثلة على ذلك:

  • منصة Oculus Quest 3 للواقع الافتراضي.
    Image of منصة Oculus Quest 3 للواقع الافتراضي
    منصة Oculus Quest 3 للواقع الافتراضي
  • منصة HoloLens 3 للواقع المعزز.
    Image of منصة HoloLens 3 للواقع المعزز
    منصة HoloLens 3 للواقع المعزز
  • منصة Apple Glasses للواقع المعزز.
    Image of منصة Apple Glasses للواقع المعزز
    منصة Apple Glasses للواقع المعزز
منصات جديدة للتجارة الإلكترونية

ستشهد التجارة الإلكترونية أيضًا تطورات جديدة في عام 2024، بما في ذلك إطلاق منصات جديدة تركز على قطاعات معينة أو تعتمد على تقنيات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك:

  • منصة Metaverse Mall للتسوق في العالم الافتراضي.
  • منصة AI-powered recommendation engine لتوصيات المنتجات المخصصة.
  • منصة Social commerce التي تربط بين المستهلكين والبائعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
منصات جديدة للتعلم الإلكتروني

سيشهد التعلم الإلكتروني أيضًا تطورات جديدة في عام 2024، بما في ذلك إطلاق منصات جديدة تركز على قطاعات معينة أو تعتمد على تقنيات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك:

  • منصة Virtual reality-powered training للتدريب باستخدام الواقع الافتراضي.
  • منصة AI-powered personalized learning للتعلم الشخصي المخصص.
  • منصة Social learning التي تجمع بين الطلاب عبر الإنترنت.
هذه مجرد أمثلة قليلة على المنصات الجديدة التي من المتوقع إطلاقها في عام 2024. مع استمرار تطور التكنولوجيا، سنرى ظهور المزيد من المنصات الجديدة والمبتكرة التي ستغير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتعلم.
 
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