منصات ومواقع جديدة لعام 2024

منصة Cognite لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.



منصة Cognite لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

منصة Cognite لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي منصة Bard لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.



منصة Bard لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

منصة Bard لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي منصة Muse للترجمة الفورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.



منصة Muse للترجمة الفورية باستخدام الذكاء الاصطناعي

منصة Oculus Quest 3 للواقع الافتراضي.



منصة Oculus Quest 3 للواقع الافتراضي

منصة Oculus Quest 3 للواقع الافتراضي منصة HoloLens 3 للواقع المعزز.



منصة HoloLens 3 للواقع المعزز

منصة HoloLens 3 للواقع المعزز منصة Apple Glasses للواقع المعزز.



منصة Apple Glasses للواقع المعزز

منصة Metaverse Mall للتسوق في العالم الافتراضي.

منصة AI-powered recommendation engine لتوصيات المنتجات المخصصة.

منصة Social commerce التي تربط بين المستهلكين والبائعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

منصة Virtual reality-powered training للتدريب باستخدام الواقع الافتراضي.

منصة AI-powered personalized learning للتعلم الشخصي المخصص.

منصة Social learning التي تجمع بين الطلاب عبر الإنترنت.

يتوقع الخبراء أن يشهد عام 2024 إطلاق عدد من المنصات الجديدة، بعضها سيكون بمثابة تطورات جديدة لمنصات قائمة بالفعل، وبعضها الآخر سيكون ابتكارات جديدة تمامًا.من أبرز المنصات الجديدة المتوقع إطلاقها في عام 2024 تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على ذلك:من المتوقع أيضًا أن تشهد منصات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تطورات كبيرة في عام 2024. ومن الأمثلة على ذلك:ستشهد التجارة الإلكترونية أيضًا تطورات جديدة في عام 2024، بما في ذلك إطلاق منصات جديدة تركز على قطاعات معينة أو تعتمد على تقنيات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك:سيشهد التعلم الإلكتروني أيضًا تطورات جديدة في عام 2024، بما في ذلك إطلاق منصات جديدة تركز على قطاعات معينة أو تعتمد على تقنيات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك:هذه مجرد أمثلة قليلة على المنصات الجديدة التي من المتوقع إطلاقها في عام 2024. مع استمرار تطور التكنولوجيا، سنرى ظهور المزيد من المنصات الجديدة والمبتكرة التي ستغير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتعلم.