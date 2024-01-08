الترجمة الآلية المساعدة (NMT) : تُعرف أيضًا باسم الترجمة الآلية العصبية، وهي تقنية ترجمة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الترجمة. من المتوقع أن تصبح NMT أكثر شيوعًا في السنوات القادمة، حيث تستمر في التطور والتحسين.

: تُعرف أيضًا باسم الترجمة الآلية العصبية، وهي تقنية ترجمة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الترجمة. من المتوقع أن تصبح NMT أكثر شيوعًا في السنوات القادمة، حيث تستمر في التطور والتحسين. الترجمة المتزامنة : هي نوع من الترجمة الفورية حيث يترجم المترجم الكلام في الوقت الفعلي أثناء المحادثة. من المتوقع أن تصبح الترجمة المتزامنة أكثر سهولة وكفاءة في السنوات القادمة، حيث تستمر التكنولوجيا في التطور.



الترجمة المتزامنة





: هي نوع من الترجمة الفورية حيث يترجم المترجم الكلام في الوقت الفعلي أثناء المحادثة. من المتوقع أن تصبح الترجمة المتزامنة أكثر سهولة وكفاءة في السنوات القادمة، حيث تستمر التكنولوجيا في التطور. الترجمة المتزامنة الترجمة عبر الأجهزة : هي نوع من الترجمة الفورية حيث يمكن للمستخدمين استخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي لترجمة الكلام أو النص. من المتوقع أن تصبح الترجمة عبر الأجهزة أكثر شيوعًا في السنوات القادمة، حيث تصبح الأجهزة المحمولة أكثر شيوعًا.



منصات جديدة للترجمة الفورية​ DeepL (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة ألمانية تُعرف بدقة ترجمتها. أطلقت DeepL مؤخرًا ميزة الترجمة الفورية، والتي تسمح للمستخدمين بترجمة المحادثات الصوتية في الوقت الفعلي.

منصة الترجمة الفورية DeepL



Google Translate (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة مشهورة تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق Google Translate ميزة جديدة تسمى "الترجمة الواقعية"، والتي ستسمح للمستخدمين بترجمة النصوص المكتوبة بلغات متعددة في العالم الحقيقي. iTranslate (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة أخرى تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق iTranslate ميزة جديدة تسمى "الترجمة الذكية"، والتي ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الترجمة.



منصة الترجمة الفورية iTranslate



Yandex Translate (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة روسية تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق Yandex Translate ميزة جديدة تسمى "الترجمة المخصصة"، والتي ستسمح للمستخدمين بإنشاء ترجمات مخصصة للكلمات والعبارات.



منصة الترجمة الفورية Yandex Translate



Naver Papago (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة كورية تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق Naver Papago ميزة جديدة تسمى "الترجمة بالكاميرا"، والتي ستسمح للمستخدمين بترجمة النص المكتوب في الصور باستخدام الكاميرا.



منصة الترجمة الفورية Naver Papago

هذه مجرد بعض منصات الترجمة الفورية الجديدة التي تم إصدارها أو التي من المقرر إصدارها في عام 2024. مع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن المحتمل أن نرى المزيد من الميزات الجديدة والتحسينات في مجال الترجمة الفورية في السنوات القادمة.







: هي نوع من الترجمة الفورية حيث يمكن للمستخدمين استخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي لترجمة الكلام أو النص. من المتوقع أن تصبح الترجمة عبر الأجهزة أكثر شيوعًا في السنوات القادمة، حيث تصبح الأجهزة المحمولة أكثر شيوعًا. (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة ألمانية تُعرف بدقة ترجمتها. أطلقت DeepL مؤخرًا ميزة الترجمة الفورية، والتي تسمح للمستخدمين بترجمة المحادثات الصوتية في الوقت الفعلي. هذه مجرد بعض منصات الترجمة الفورية الجديدة التي تم إصدارها أو التي من المقرر إصدارها في عام 2024. مع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن المحتمل أن نرى المزيد من الميزات الجديدة والتحسينات في مجال الترجمة الفورية في السنوات القادمة.

بعض الميزات والتحسينات المحتملة التي قد نشهدها في مجال الترجمة الفورية في السنوات القادمة. مع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن المحتمل أن تصبح الترجمة الفورية أكثر دقة وكفاءة وسهولة الوصول إليها.