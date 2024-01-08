منصات جديدة للترجمة الفورية

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
1 أوت 2008
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بعض الميزات والتحسينات المحتملة التي قد نشهدها في مجال الترجمة الفورية في السنوات القادمة. مع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن المحتمل أن تصبح الترجمة الفورية أكثر دقة وكفاءة وسهولة الوصول إليها.

  • الترجمة الآلية المساعدة (NMT): تُعرف أيضًا باسم الترجمة الآلية العصبية، وهي تقنية ترجمة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الترجمة. من المتوقع أن تصبح NMT أكثر شيوعًا في السنوات القادمة، حيث تستمر في التطور والتحسين.
  • الترجمة المتزامنة: هي نوع من الترجمة الفورية حيث يترجم المترجم الكلام في الوقت الفعلي أثناء المحادثة. من المتوقع أن تصبح الترجمة المتزامنة أكثر سهولة وكفاءة في السنوات القادمة، حيث تستمر التكنولوجيا في التطور.
    Image of الترجمة المتزامنة
    الترجمة المتزامنة

  • الترجمة عبر الأجهزة: هي نوع من الترجمة الفورية حيث يمكن للمستخدمين استخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي لترجمة الكلام أو النص. من المتوقع أن تصبح الترجمة عبر الأجهزة أكثر شيوعًا في السنوات القادمة، حيث تصبح الأجهزة المحمولة أكثر شيوعًا.
    Image of الترجمة عبر الأجهزة

    منصات جديدة للترجمة الفورية​

    DeepL (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة ألمانية تُعرف بدقة ترجمتها. أطلقت DeepL مؤخرًا ميزة الترجمة الفورية، والتي تسمح للمستخدمين بترجمة المحادثات الصوتية في الوقت الفعلي.
    • Image of منصة الترجمة الفورية DeepL
      منصة الترجمة الفورية DeepL

    • Google Translate (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة مشهورة تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق Google Translate ميزة جديدة تسمى "الترجمة الواقعية"، والتي ستسمح للمستخدمين بترجمة النصوص المكتوبة بلغات متعددة في العالم الحقيقي.
    • iTranslate (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة أخرى تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق iTranslate ميزة جديدة تسمى "الترجمة الذكية"، والتي ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الترجمة.
      Image of منصة الترجمة الفورية iTranslate
      منصة الترجمة الفورية iTranslate

    • Yandex Translate (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة روسية تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق Yandex Translate ميزة جديدة تسمى "الترجمة المخصصة"، والتي ستسمح للمستخدمين بإنشاء ترجمات مخصصة للكلمات والعبارات.
      Image of منصة الترجمة الفورية Yandex Translate
      منصة الترجمة الفورية Yandex Translate

    • Naver Papago (متاحة حاليًا) هي منصة ترجمة كورية تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والترجمة عبر الإنترنت وترجمة النصوص والترجمة الصوتية. في عام 2024، من المقرر أن تطلق Naver Papago ميزة جديدة تسمى "الترجمة بالكاميرا"، والتي ستسمح للمستخدمين بترجمة النص المكتوب في الصور باستخدام الكاميرا.
      Image of منصة الترجمة الفورية Naver Papago
      منصة الترجمة الفورية Naver Papago
    هذه مجرد بعض منصات الترجمة الفورية الجديدة التي تم إصدارها أو التي من المقرر إصدارها في عام 2024. مع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن المحتمل أن نرى المزيد من الميزات الجديدة والتحسينات في مجال الترجمة الفورية في السنوات القادمة.


 
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