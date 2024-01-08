الدراجات النارية الجديدة في الجزائر عام 2024

ياماها YZF-R3



ياماها YZFR3





ياماها YZFR3 هوندا CBR250R



هوندا CBR250R





هوندا CBR250R كاواساكي Ninja 250



كاواساكي Ninja 250





كاواساكي Ninja 250 سوزوكي GSX-R250



سوزوكي GSXR250





سوزوكي GSXR250 بينيلي TNT25



بينيلي TNT25





بينيلي TNT25 جولدوينج G250

بايك X250



بايك X250



ياماها YZF-R3 هي دراجة نارية رياضية خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 321 سم مكعب.

هي دراجة نارية رياضية خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 321 سم مكعب. هوندا CBR250R هي دراجة نارية رياضية أخرى خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.

هي دراجة نارية رياضية أخرى خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب. كاواساكي Ninja 250 هي دراجة نارية رياضية ثالثة خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.

هي دراجة نارية رياضية ثالثة خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب. سوزوكي GSX-R250 هي دراجة نارية رياضية رابعة خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.

هي دراجة نارية رياضية رابعة خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب. بينيلي TNT25 هي دراجة نارية رياضية خماسية تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.

هي دراجة نارية رياضية خماسية تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب. جولدوينج G250 هي دراجة نارية رياضية سادسة تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.

هي دراجة نارية رياضية سادسة تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب. بايك X250 هي دراجة نارية رياضية سابعة تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.

من المقرر أيضًا أن تدخل الجزائر مجموعة متنوعة من الدراجات النارية الجديدة في عام 2024، بما في ذلك:وهذه مجرد بعض النماذج الجديدة التي من المتوقع أن تتوفر في الجزائر في عام 2024. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في المنافسة إلى انخفاض الأسعار وتحسن جودة الدراجات النارية المتاحة في الجزائر.فيما يلي بعض التفاصيل حول كل نموذج:بالإضافة إلى هذه النماذج، من المتوقع أيضًا أن تدخل مجموعة متنوعة من الدراجات النارية النارية والميني بيكس في الجزائر في عام 2024.