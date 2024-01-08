الدراجات النارية الجديدة في الجزائر عام 2024

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
من المقرر أيضًا أن تدخل الجزائر مجموعة متنوعة من الدراجات النارية الجديدة في عام 2024، بما في ذلك:
فيما يلي بعض التفاصيل حول كل نموذج:
- ياماها YZF-R3
ياماها YZFR3
- هوندا CBR250R
هوندا CBR250R
- كاواساكي Ninja 250
كاواساكي Ninja 250
- سوزوكي GSX-R250
سوزوكي GSXR250
- بينيلي TNT25
بينيلي TNT25
- جولدوينج G250
- بايك X250
بايك X250
فيما يلي بعض التفاصيل حول كل نموذج:
- ياماها YZF-R3 هي دراجة نارية رياضية خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 321 سم مكعب.
- هوندا CBR250R هي دراجة نارية رياضية أخرى خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.
- كاواساكي Ninja 250 هي دراجة نارية رياضية ثالثة خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.
- سوزوكي GSX-R250 هي دراجة نارية رياضية رابعة خفيفة الوزن وقوية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.
- بينيلي TNT25 هي دراجة نارية رياضية خماسية تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.
- جولدوينج G250 هي دراجة نارية رياضية سادسة تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.
- بايك X250 هي دراجة نارية رياضية سابعة تتميز بمحرك مزدوج الأسطوانات سعة 249 سم مكعب.