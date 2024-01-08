الربح من منصة تيكتوك TikTok في الجزائر

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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الحلول
4
نقاط التفاعل
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النقاط
2,156
الجنس
ذكر
يمكن للمبدعين في الجزائر تحقيق الأرباح من منصة تيك توك بعدة طرق، بما في ذلك:

  • الإعلانات:تقدم تيك توك للمبدعين فرصة لعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكن للمبدعين اختيار الإعلانات التي يريدون عرضها، ويمكنهم أيضًا معرفة مقدار الأموال التي يكسبونها من كل مشاهدة إعلان.
    Image of الإعلانات على تيك توك
    الإعلانات على تيك توك
  • الرعاية:يمكن للمبدعين في الجزائر التعاون مع العلامات التجارية لإنشاء محتوى ترويجي. يمكن أن يشمل هذا إنشاء مقاطع فيديو أو بث مباشر أو منشورات مدونة أو محتوى آخر يروج لمنتجات أو خدمات العلامة التجارية.
    Image of الرعاية على تيك توك
    الرعاية على تيك توك
  • الهدايا المدفوعة:يمكن للمشاهدين في الجزائر إرسال هدايا افتراضية إلى المبدعين على تيك توك. يمكن للمبدعين بعد ذلك تحويل الهدايا إلى عملات رقمية، والتي يمكنهم بعد ذلك تحويلها إلى أموال حقيقية.
    Image of الهدايا المدفوعة على تيك توك
    الهدايا المدفوعة على تيك توك
  • الاشتراكات:يمكن للمبدعين في الجزائر إنشاء قنوات اشتراك لمقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكن للمشاهدين دفع اشتراك شهري لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالمبدعين دون إعلانات.
    Image of الاشتراكات على تيك توك
    الاشتراكات على تيك توك
لكي يكون مؤهلاً للربح من تيك توك، يجب على منشئي المحتوى في الجزائر أن يستوفوا المتطلبات التالية:

  • أن يكون عمرهم 18 عامًا على الأقل.
  • أن يكون لديهم حساب تيك توك نشط ولديه 10000 متابع على الأقل.
  • أن يكون لديهم محتوى أصلي وغير مسروق.
  • أن يلتزموا بسياسة تيك توك لإنشاء المحتوى.
بعد استيفاء هذه المتطلبات، يمكن للمبدعين في الجزائر التقدم بطلب للحصول على برنامج الربح من تيك توك. سيراجع تيك توك الطلب ويقرر ما إذا كان سيتم قبوله في البرنامج.

إذا تم قبول منشئ المحتوى في برنامج الربح من تيك توك، فسيتم تزويدهم بأدوات ودعم لمساعدتهم في إنشاء محتوى ذي ربح. تشمل هذه الأدوات أدوات تحليلات لتتبع أداء المحتوى وأدوات إنشاء المحتوى وبرامج تعليمية لدعم منشئي المحتوى.
 
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