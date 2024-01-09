انطلقت الدورة الأولى لتقديم طلبات الاستفادة من الإعانة المالية للبناء الريفي يوم 2 يناير 2024 وتمتد حتى 31 يناير 2024.

تم تخصيص غلاف مالي لهذه الدورة بقيمة 30 مليار دينار جزائري.

تبلغ قيمة الإعانة المالية 500 ألف دينار جزائري لكل مستفيد، وهي تكملة لإعانة الدولة والمبلغ المالي الذي يساهم به المستفيد نفسه.

تتوفر شروط ومعايير محددة للاستفادة من الإعانة، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني لـ FNPOS.

تم إطلاق مشروع رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في عام 2024.

يهدف هذا المشروع إلى تسهيل وتسريع عملية تقديم الطلبات ومعالجتها، وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الإعانات.

صرحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه سيتم فتح دورات جديدة للإعانة المالية للبناء الريفي فور الانتهاء من دراسة ومعالجة كل الطلبات المرسلة خلال الدورة الأولى.

سيعتمد فتح الدورات الجديدة على توافر الميزانية المخصصة للإعانة.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول جديد 2024 في FNPOS من خلال المصادر التالية: الموقع الإلكتروني لـ FNPOS: http://aide-rurale.fnpos.dz/ الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على فيسبوك: Войдите на Facebook الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية الجزائرية.



نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

نسخة من شهادة الميلاد.

شهادة عمل أو شهادة عدم عمل سارية المفعول.

شهادة عائلية أو شهادة عزوبة.

شهادة ميلاد الأبناء (إن وجدوا).

شهادة الإقامة سارية المفعول.

شهادة الحالة المدنية (إن وجدت).

شهادة ملكية الأرض أو عقد الامتياز.

شهادة موقع الأرض.

مخطط بناء مصادق عليه من قبل مكتب هندسي.

كشف حساب بنكي أو إيصالات دفع مساهمة المستفيد في بناء السكن.

أي وثيقة أخرى ذات صلة بالطلب، مثل: شهادة طبية تثبت العجز أو الإعاقة (إن وجدت). شهادة الوفاة (في حالة وفاة رب الأسرة).



يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة باللغة العربية.

يجب أن تكون جميع المستندات أصلية أو مصادق عليها من قبل السلطات المختصة.

يحتفظ مكتب FNPOS بحق طلب أي مستندات إضافية إذا لزم الأمر.

فيما يخص جديد 2024 في إطار "الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية" (FNPOS)، إليك أهم ما تم الإعلان عنه حتى الآن:يتم تقديم طلب الاستفادة من الإعانة المالية للبناء الريفي إلى مكتب FNPOS المحلي التابع للولاية التي يقع فيها العقار. يمكن تقديم الطلب شخصيًا أو عن طريق البريد.تستغرق مدة دراسة الطلب شهرًا واحدًا على الأكثر.في حالة قبول الطلب، سيتم إرسال إشعار بذلك إلى المستفيد. سيتم صرف الإعانة المالية بعد اكتمال البناء وتسليمه إلى المستفيد.