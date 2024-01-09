جديد 2024 في إطار "الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية" (FNPOS)

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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فيما يخص جديد 2024 في إطار "الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية" (FNPOS)، إليك أهم ما تم الإعلان عنه حتى الآن:

1. الدورة الأولى للإعانة المالية للبناء الريفي:

  • انطلقت الدورة الأولى لتقديم طلبات الاستفادة من الإعانة المالية للبناء الريفي يوم 2 يناير 2024 وتمتد حتى 31 يناير 2024.
  • تم تخصيص غلاف مالي لهذه الدورة بقيمة 30 مليار دينار جزائري.
  • تبلغ قيمة الإعانة المالية 500 ألف دينار جزائري لكل مستفيد، وهي تكملة لإعانة الدولة والمبلغ المالي الذي يساهم به المستفيد نفسه.
  • تتوفر شروط ومعايير محددة للاستفادة من الإعانة، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني لـ FNPOS.
2. رقمنة ملفات السكن الريفي:

  • تم إطلاق مشروع رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في عام 2024.
  • يهدف هذا المشروع إلى تسهيل وتسريع عملية تقديم الطلبات ومعالجتها، وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الإعانات.
3. إمكانية فتح دورات جديدة للإعانة المالية:

  • صرحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه سيتم فتح دورات جديدة للإعانة المالية للبناء الريفي فور الانتهاء من دراسة ومعالجة كل الطلبات المرسلة خلال الدورة الأولى.
  • سيعتمد فتح الدورات الجديدة على توافر الميزانية المخصصة للإعانة.
4. مصادر إضافية للمعلومات:

  • يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول جديد 2024 في FNPOS من خلال المصادر التالية:
    • الموقع الإلكتروني لـ FNPOS: http://aide-rurale.fnpos.dz/
    • الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على فيسبوك: Войдите на Facebook
    • الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية الجزائرية.



قائمة كاملة بالمستندات المطلوبة للحصول على الإعانة المالية للبناء الريفي من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) في الجزائر:

المستندات الخاصة بطالب الإعانة:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • نسخة من شهادة الميلاد.
  • شهادة عمل أو شهادة عدم عمل سارية المفعول.
  • شهادة عائلية أو شهادة عزوبة.
  • شهادة ميلاد الأبناء (إن وجدوا).
  • شهادة الإقامة سارية المفعول.
  • شهادة الحالة المدنية (إن وجدت).
المستندات الخاصة بالعقار:

  • شهادة ملكية الأرض أو عقد الامتياز.
  • شهادة موقع الأرض.
  • مخطط بناء مصادق عليه من قبل مكتب هندسي.
المستندات المالية:

  • كشف حساب بنكي أو إيصالات دفع مساهمة المستفيد في بناء السكن.
المستندات الأخرى:

  • أي وثيقة أخرى ذات صلة بالطلب، مثل:
    • شهادة طبية تثبت العجز أو الإعاقة (إن وجدت).
    • شهادة الوفاة (في حالة وفاة رب الأسرة).
كيفية تقديم الطلب:

يتم تقديم طلب الاستفادة من الإعانة المالية للبناء الريفي إلى مكتب FNPOS المحلي التابع للولاية التي يقع فيها العقار. يمكن تقديم الطلب شخصيًا أو عن طريق البريد.

مدة دراسة الطلب:

تستغرق مدة دراسة الطلب شهرًا واحدًا على الأكثر.

النتائج:

في حالة قبول الطلب، سيتم إرسال إشعار بذلك إلى المستفيد. سيتم صرف الإعانة المالية بعد اكتمال البناء وتسليمه إلى المستفيد.

ملاحظات:

  • يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة باللغة العربية.
  • يجب أن تكون جميع المستندات أصلية أو مصادق عليها من قبل السلطات المختصة.
  • يحتفظ مكتب FNPOS بحق طلب أي مستندات إضافية إذا لزم الأمر.
 
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