طلب البطاقة الذهبية 2024

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
1 أوت 2008
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يمكن للمواطنين الجزائريين الذين يرغبون في الحصول على البطاقة الذهبية 2024 تقديم طلباتهم عبر الإنترنت أو شخصيًا في أي مكتب بريد.

الشروط المطلوبة:

  • أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
  • أن يكون عمر المتقدم يتجاوز حد الـ 18 عامًا.
  • أن يكون المتقدم مقيمًا داخل أراضي الجزائر بشكل مستمر.
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
  • أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بعقوبة جنائية.
المستندات المطلوبة:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • شهادة ميلاد.
  • شهادة إقامة.
  • صورة شخصية.
  • فاتورة كهرباء أو ماء أو غاز.
خطوات الطلب عبر الإنترنت:

  1. انتقل إلى موقع بريد الجزائر الإلكتروني.
  2. انقر فوق "الطلبات".
  3. انقر فوق "طلب البطاقة الذهبية".
  4. أدخل معلوماتك الشخصية.
  5. قم بتحميل المستندات المطلوبة.
  6. دفع الرسوم المطلوبة.
  7. اضغط على "إرسال الطلب".
خطوات الطلب شخصيًا:

  1. اذهب إلى أي مكتب بريد.
  2. قدم طلبًا مكتملًا إلى موظف البريد.
  3. قم بتحميل المستندات المطلوبة.
  4. دفع الرسوم المطلوبة.
  5. احصل على إيصال الدفع.
رسوم الطلب:

  • 3000 دينار جزائري للمواطنين المقيمون داخل الجزائر.
  • 5000 دينار جزائري للمواطنين المقيمين خارج الجزائر.
فترة صلاحية البطاقة:

  • 5 سنوات.
مزايا البطاقة الذهبية:

  • إمكانية السحب النقدي من أي ماكينة صراف آلي في الجزائر.
  • إمكانية الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت.
  • إمكانية الشراء بالتقسيط من المحلات التجارية.
  • إمكانية الاشتراك في الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
كيفية تفعيل البطاقة:

يتم تفعيل البطاقة الذهبية عند استلامها من مكتب البريد.

للقيام بذلك، يجب عليك إدخال الرقم السري للبطاقة في أي ماكينة صراف آلي.

سيُطلب منك أيضًا إدخال رقم الهوية الخاص بك أو رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

بعد إدخال هذه المعلومات، سيتم تفعيل البطاقة ويمكنك استخدامها على الفور.
 
جزيت خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
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