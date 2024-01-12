رسالة إلى زوجتي

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
2,222
نقاط التفاعل
7,564
النقاط
416
العمر
39
محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
رسالة إلى زوجتي

بمناسبة إنطلاق كأس إفريقيا للأمم
يرجى مراعاة الآتي:

‏1 - كل المباريات مهمة
2 - المباريات كل يوم
3 - كل طلبات البيت مهما كانت مصيرية تتأجل لما بعد المباراة أو صباح الغد
4 - صوت المعلق والجمهور يطربني ، لا يوجد تخفيض صوت
5 - لا تسألي ما معنى تسلل أو من سجل الهدف
6 - كرستيانو و ميسي لا يلعبان في هذه البطولة الإفريقية
7 - المسافة بيني و بين التلفزيون تعتبر مجال جوي عسكري ، غير مسموح أن تتوقفي في مجال أو حتى تمري فيه
‏8 - لو فرضًا ، مشجعة جميلة طلعت صورتها على الشاشة من غير ما تعمل أي ردة فعل ، لست أنا المخرج
9 - إعادة الهدف أحيانا أهم من الهدف نفسه
10- أي صياح يصدر مني لا يعكس أخلاقي بل هي رد فعل معاكس لقرارات الحكم

ومن أنذر فقد أعذر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
وسائل عملية لنصرة فلسطين150 طريقة لنصرة الأقصى
المشاركات
4
المشاهدات
300
إلياس
إلياس
لؤلؤة قسنطينة
رسالة شاب أنقلها بقلمي -أتمنى من قلبي لو يقرؤها الجميع-
2 3
المشاركات
59
المشاهدات
2K
anaskhiro
A
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
2K
angegardienretour
angegardienretour
angegardienretour
قادة غيروا الدنيا
المشاركات
0
المشاهدات
993
angegardienretour
angegardienretour
ل
حلول عربية
المشاركات
0
المشاهدات
2K
لمياء 42
ل
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة