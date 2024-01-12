حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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- ولاية بسكرة
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- ذكر
رسالة إلى زوجتي
بمناسبة إنطلاق كأس إفريقيا للأمم
يرجى مراعاة الآتي:
1 - كل المباريات مهمة
2 - المباريات كل يوم
3 - كل طلبات البيت مهما كانت مصيرية تتأجل لما بعد المباراة أو صباح الغد
4 - صوت المعلق والجمهور يطربني ، لا يوجد تخفيض صوت
5 - لا تسألي ما معنى تسلل أو من سجل الهدف
6 - كرستيانو و ميسي لا يلعبان في هذه البطولة الإفريقية
7 - المسافة بيني و بين التلفزيون تعتبر مجال جوي عسكري ، غير مسموح أن تتوقفي في مجال أو حتى تمري فيه
8 - لو فرضًا ، مشجعة جميلة طلعت صورتها على الشاشة من غير ما تعمل أي ردة فعل ، لست أنا المخرج
9 - إعادة الهدف أحيانا أهم من الهدف نفسه
10- أي صياح يصدر مني لا يعكس أخلاقي بل هي رد فعل معاكس لقرارات الحكم
ومن أنذر فقد أعذر
بمناسبة إنطلاق كأس إفريقيا للأمم
يرجى مراعاة الآتي:
1 - كل المباريات مهمة
2 - المباريات كل يوم
3 - كل طلبات البيت مهما كانت مصيرية تتأجل لما بعد المباراة أو صباح الغد
4 - صوت المعلق والجمهور يطربني ، لا يوجد تخفيض صوت
5 - لا تسألي ما معنى تسلل أو من سجل الهدف
6 - كرستيانو و ميسي لا يلعبان في هذه البطولة الإفريقية
7 - المسافة بيني و بين التلفزيون تعتبر مجال جوي عسكري ، غير مسموح أن تتوقفي في مجال أو حتى تمري فيه
8 - لو فرضًا ، مشجعة جميلة طلعت صورتها على الشاشة من غير ما تعمل أي ردة فعل ، لست أنا المخرج
9 - إعادة الهدف أحيانا أهم من الهدف نفسه
10- أي صياح يصدر مني لا يعكس أخلاقي بل هي رد فعل معاكس لقرارات الحكم
ومن أنذر فقد أعذر