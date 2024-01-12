رسالة إلى زوجتي



بمناسبة إنطلاق كأس إفريقيا للأمم

يرجى مراعاة الآتي:



‏1 - كل المباريات مهمة

2 - المباريات كل يوم

3 - كل طلبات البيت مهما كانت مصيرية تتأجل لما بعد المباراة أو صباح الغد

4 - صوت المعلق والجمهور يطربني ، لا يوجد تخفيض صوت

5 - لا تسألي ما معنى تسلل أو من سجل الهدف

6 - كرستيانو و ميسي لا يلعبان في هذه البطولة الإفريقية

7 - المسافة بيني و بين التلفزيون تعتبر مجال جوي عسكري ، غير مسموح أن تتوقفي في مجال أو حتى تمري فيه

‏8 - لو فرضًا ، مشجعة جميلة طلعت صورتها على الشاشة من غير ما تعمل أي ردة فعل ، لست أنا المخرج

9 - إعادة الهدف أحيانا أهم من الهدف نفسه

10- أي صياح يصدر مني لا يعكس أخلاقي بل هي رد فعل معاكس لقرارات الحكم



ومن أنذر فقد أعذر