1ــ أيها الإنسان تمهّلْ رويدا ولا تتعجَّلْ.



2ــ لا تتقوَّلْ على الله خالقك، ولا تـتأوَّلْ.



3ــ سِرْ على الهدى والكتاب المنزّلْ.



4ــ واتبَع خاتم النبيين وهديه المفصّلْ.



5ــ إياك أنْ تحيد عن الطريق إياك والتحوّلْ.



6ــ تخلقْ بالخلق الرفيع، وبالأدب العالي تجَمَّلْ.



7ــ تمسك بالله الكريم، وتبتـّل إليه، وعليه توكلْ.



8ــ ولتكن مذكورا بالخير، ولا تكن من الهُمَّلْ.



9ــ لا تفعل الشر، فإنه لا يُنسى ولكنه يؤجّلْ.



10ــ لا تقترف ظلما، فقد جاء الردْعُ عنه مُزلزِلْ.



11ــ لا تشرك بالله، فقد جاء النهي عنه مُجلجِلْ.



12ــ لا تمنُنْ على أحد، فلست شيئا وربك المتفضِّلْ.



13ــ لا تفخر على أحد، وتواضعْ تجدْ ما ترجو وتأمُلْ.



14ــ واتق الله العظيم، تكن من الفائزين الأُوَّلْ.



15ــ واعلم أنّ كل شيء عنده في الكتاب مسجَّلْ.