هذا الذي أقسمت عليه.

طالب الخير

طالب الخير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جانفي 2024
المشاركات
36
نقاط التفاعل
45
النقاط
8
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
1ــ رفعتُ يميني، وأقسمتُ على أمْرٍ مُبينِ.

2ــ فلستُ على دينٍ، إلاّ على ديني.

3ــ ساجد لربي، مُسْلِـمًا له جبيني.

4ــ تابعٌ لدعوة الصادق الأمينِ.

5ــ مؤمن بأخوة الدين والطينِ.

6ــ وأهجر من خيَّبَ ظنوني.

7ــ من عدا وغدا عاكفا على المجونِ.

8ــ وكذلك أمر آخرُ يَعنيني.

9ــ تمسكي بلغتي التي فيها عاتبوني.

10ــ وحبي لوطني الذي تقرّ فيه جفوني.

11ــ فلا تَعْتبوا عليّ إخوتي ولا تلوموني.

12ــ فهذا الذي أقسمت عليه وشددت باليدينِ.

13ــ ولست في ذلك على كِذْبٍ ولا ميْنِ.

14ــ وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب مبينِ.
 
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