للنقاش(حول سكان قارة افريقيا)

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لما نقول قارة افريقيا فإننا نقول القارة السمراء (ماما آفريكا)

لماذا سكان الجزائر (بلدان المغرب العربي)
لايشبهون سكان دول افريقيا من ناحية طريقة العيش و لون البشرة العادات والتقاليد...الخ؟

موضوع مفتوح للنقاش
 
لأننا وبطبيعة الحال لسنا من افريقيا
نحن مستعمرين قدم للمنطقة.
و أصلا منطقة المغرب العربي يمكن من اكثر المناطق في العالم التي عرفت عدة حضارات
يعني اصلا عروقنا مختلطة ،
 
شمال إفريقيا فيه مزيج من كل بلدان العالم

محدثكم مثلا من أصول تركية ماعندي حتى علاقة بإفريقيا
 
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