للنقاش(حول سكان قارة افريقيا)

لأننا وبطبيعة الحال لسنا من افريقيا

نحن مستعمرين قدم للمنطقة.

و أصلا منطقة المغرب العربي يمكن من اكثر المناطق في العالم التي عرفت عدة حضارات

يعني اصلا عروقنا مختلطة ،