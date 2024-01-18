للنقاش(حول سكان قارة افريقيا)

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لما نقول قارة افريقيا فإننا نقول القارة السمراء (ماما آفريكا)
لماذا سكان الجزائر (بلدان المغرب العربي)
لايشبهون سكان دول افريقيا من ناحية طريقة العيش و لون البشرة العادات والتقاليد...الخ؟
موضوع مفتوح للنقاش
لما نقول قارة افريقيا فإننا نقول القارة السمراء (ماما آفريكا)
لماذا سكان الجزائر (بلدان المغرب العربي)
لايشبهون سكان دول افريقيا من ناحية طريقة العيش و لون البشرة العادات والتقاليد...الخ؟
موضوع مفتوح للنقاش