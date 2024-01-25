هل مشاركة الأب ضرورية لتفوق الأبناء؟

سعد606
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تتباين وجهات نظر الآباء والأمهات حول تفاصيل دور الأب في دراسة الأبناء ومذاكرتهم، فالبعض يرى أن دوره الأساسي هو العمل على توفير احتياجاتهم المادية، وربما بعض التشجيع والتحفيز لهم على المذاكرة، مع تقديم بعض المساندة المعنوية والنفسية للأم.
بينما يعتقد آخرون أنه لابد أن يكون له دور فعال في مذاكرتهم، كأن تقسم متابعة المواد الدراسية بينه وبين الأم بشكل عادل، وذلك لتخفيف الضغط عليها وليكون له دور في التواصل مع الأبناء أيضا.
وتذهب بعض الأمهات إلى رفض تدخل الأب المفاجئ في مذاكرة الأبناء خاصة في فترة ما قبل الامتحانات لأنها ترى أن تدخله في هذا الوقت تحديدا يثير بعض المشاكل ويكون له آثار سلبية
هذه بعض الاتجاهات حول دور الأب في مذاكرة الأبناء، ولكن ماذا عن وجهة نظرك أنت؟
شارك برأيك حول هذا الموضوع واحك لنا عن تجربتك في مذاكرة الأبناء.
بينما يعتقد آخرون أنه لابد أن يكون له دور فعال في مذاكرتهم، كأن تقسم متابعة المواد الدراسية بينه وبين الأم بشكل عادل، وذلك لتخفيف الضغط عليها وليكون له دور في التواصل مع الأبناء أيضا.
وتذهب بعض الأمهات إلى رفض تدخل الأب المفاجئ في مذاكرة الأبناء خاصة في فترة ما قبل الامتحانات لأنها ترى أن تدخله في هذا الوقت تحديدا يثير بعض المشاكل ويكون له آثار سلبية
هذه بعض الاتجاهات حول دور الأب في مذاكرة الأبناء، ولكن ماذا عن وجهة نظرك أنت؟
شارك برأيك حول هذا الموضوع واحك لنا عن تجربتك في مذاكرة الأبناء.