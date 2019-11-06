دور الأب في تربية الأبناء

يمثل الأب ركيزة أساسية في تربية الأبناء منذ الطفولة ومرورا بمرحلة المراهقة الشديدة الخطورة في حياة الأبناء

إذ أن الأبناء يمرون بتغيرات نفسية تتأثر بمرحلة البلوغ والمؤثرات الخارجية في البيئة المحيطة بهم

من تقليعات ونماذج تختلف اخلاقيا في قيمها ومعتقداتها ، كما أن المراهق يبحث في هذه الفترة عن القدوة

والتي غالبا ما تكون الأب خاصة في حياة الأولاد

لذا فالأب عندما يصل ابنه لمرحلة المراهقة وماقبلها يكون شديد الحرص على هذا النموذج المثالي في عيون أبناءه

كما يحتاج الأبناء بجانب حنان الأم وعطفها لحزم الأب والذي يعد الحاجز والسد الذي يحمي الأبناء

من التمادي والانجراف وراء اهوائهم ورغباتهم الخاطئة

لذا ينصح خبراء التربية الأب ببعض النصائح التي تعمل على نجاحه في تربية ابناء صالحين .