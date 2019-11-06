ام أمينة
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منتدى الصحة العام
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دور الأب في تربية الأبناء
يمثل الأب ركيزة أساسية في تربية الأبناء منذ الطفولة ومرورا بمرحلة المراهقة الشديدة الخطورة في حياة الأبناء
إذ أن الأبناء يمرون بتغيرات نفسية تتأثر بمرحلة البلوغ والمؤثرات الخارجية في البيئة المحيطة بهم
من تقليعات ونماذج تختلف اخلاقيا في قيمها ومعتقداتها ، كما أن المراهق يبحث في هذه الفترة عن القدوة
والتي غالبا ما تكون الأب خاصة في حياة الأولاد
لذا فالأب عندما يصل ابنه لمرحلة المراهقة وماقبلها يكون شديد الحرص على هذا النموذج المثالي في عيون أبناءه
كما يحتاج الأبناء بجانب حنان الأم وعطفها لحزم الأب والذي يعد الحاجز والسد الذي يحمي الأبناء
من التمادي والانجراف وراء اهوائهم ورغباتهم الخاطئة
لذا ينصح خبراء التربية الأب ببعض النصائح التي تعمل على نجاحه في تربية ابناء صالحين .
كثير من الأباء ينشغل بحياته العملية بدرجة كبيرة مما يخلق فجوة بينه وبين أبنائه
وتجعله بعيدا عن متابعة ومراقبة سلوك الأبناء داخل المنزل وفي المدرسة
وفي الشارع مما يجعله يصطدم بالواقع فجأة وبالتغييرات التي طرأت على سلوكيات الأبناء
لذا يجب على الأب تخصيص وقت أساسي لاهتمام بأبنائه والذي لا يقل أهمية عن أعماله .
غرس الإيمان في حياة الأبناء منذ الطفولة بعقائده وعبادته وأخلاقه نبته
يحصده ثمرها عندما يكبر الأبناء ، وحصن يحميهم من مخاطر الحياة .
مشاركة الأب لأبنائه الصغار لعبهم وهواياتهم
و تلبية احتياجاتهم يشعرهم بأهمية وجود الأب في حياتهم ويزيد من مكانته في نفوسهم .
الأب قدوة لذا يجب أن يكون النموذج الصالح لأبنائه في جميع تصرفاته وسلوكياته
فالأبناء يقلدون الأب في أفعاله وأقواله وعطاءه .
شارك الأبناء في النزهات واجتماعاتك مع اصدقائك مما يشعرهم بالسعادة
و ويزيد من ثقته بنفسه واحساسه بالرجولة والاعتماد على النفس
و اقترب منه ومن اصدقائه للتعرف على سلوكياته والاطمئنان على اخلاقهم .
اترك للأبناء شئ من الحرية والاحساس بالملكية الخاصة
مال خاص به ، غرفة بكل احتياجته ، مما ينمي فيه روح الملكية الخاصة واحترام ملكية الآخرين .
طريقة حديثك مع الأبناء ومع الغرباء في الخارج قدوة ومثال لهم
لذا الالتزام بالصوت الهادئ والألفاظ المثلى للتخاطب
والود في التعامل مع الناس نصيحة هامة لتربية الأبناء على أفضل الأخلاق والمثل .
لا تتبع أسلوب النقد اللاذع للأبناء
بل قوم وصحح أخطائهم بالصبر والحكمة
والنصيحة أو العقاب بعض الأحيان
والابتعاد عن النقد أمام الغرباء واحراج الأبناء .
ابعد الأبناء عن المشاكل العائلية
والشجار مع الزوجة بحدة
مما يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية وكراهية الأبناء للوالدين
والاصابة بالقلق والتوتر على استقرار البيت والحياة الأسرية وشعوره بالأمان .
و تلبية احتياجاتهم يشعرهم بأهمية وجود الأب في حياتهم ويزيد من مكانته في نفوسهم .
الأب قدوة لذا يجب أن يكون النموذج الصالح لأبنائه في جميع تصرفاته وسلوكياته
فالأبناء يقلدون الأب في أفعاله وأقواله وعطاءه .
شارك الأبناء في النزهات واجتماعاتك مع اصدقائك مما يشعرهم بالسعادة
و ويزيد من ثقته بنفسه واحساسه بالرجولة والاعتماد على النفس
و اقترب منه ومن اصدقائه للتعرف على سلوكياته والاطمئنان على اخلاقهم .
اترك للأبناء شئ من الحرية والاحساس بالملكية الخاصة
مال خاص به ، غرفة بكل احتياجته ، مما ينمي فيه روح الملكية الخاصة واحترام ملكية الآخرين .
طريقة حديثك مع الأبناء ومع الغرباء في الخارج قدوة ومثال لهم
لذا الالتزام بالصوت الهادئ والألفاظ المثلى للتخاطب
والود في التعامل مع الناس نصيحة هامة لتربية الأبناء على أفضل الأخلاق والمثل .
لا تتبع أسلوب النقد اللاذع للأبناء
بل قوم وصحح أخطائهم بالصبر والحكمة
والنصيحة أو العقاب بعض الأحيان
والابتعاد عن النقد أمام الغرباء واحراج الأبناء .
ابعد الأبناء عن المشاكل العائلية
والشجار مع الزوجة بحدة
مما يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية وكراهية الأبناء للوالدين
والاصابة بالقلق والتوتر على استقرار البيت والحياة الأسرية وشعوره بالأمان .
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