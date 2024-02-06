ليلى احمددد
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زيوت السيارات لها أهمية كبيرة في صيانة وحماية المحرك. إليك بعض النقاط التي توضح أهمية زيوت السيارات:
1. **تشحيم المحرك**: تعمل زيوت السيارات على تشحيم أجزاء المحرك وتقليل الاحتكاك بينها. هذا يساعد في تقليل التآكل والضغط على المحرك ويحافظ على أدائه الأمثل.
2. **تبريد المحرك**: تساعد زيوت السيارات في تبريد المحرك وتشتيت الحرارة الناتجة عن عملية الاحتراق. هذا يساعد في منع ارتفاع درجة حرارة المحرك ويحميه من التلف الحراري.
3. **تنظيف المحرك**: تحتوي بعض زيوت السيارات على مواد تنظيف تساعد في إزالة الرواسب والشوائب داخل المحرك. هذا يساعد في الحفاظ على نظافة المحرك ويحسن من أدائه.
4. **زيادة عمر المحرك**: بفضل تشحيمها الجيد وحمايتها من التآكل والتلف الحراري، تساهم زيوت السيارات في زيادة عمر المحرك وتقليل الحاجة إلى إصلاحات مكلفة.
5. **تحسين أداء الوقود**: بعض زيوت السيارات تحتوي على مواد تساعد في تحسين أداء الوقود وزيادة كفاءة المحرك. هذا يمكن أن يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل انبعاثات العادم الضارة.
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1. **تشحيم المحرك**: تعمل زيوت السيارات على تشحيم أجزاء المحرك وتقليل الاحتكاك بينها. هذا يساعد في تقليل التآكل والضغط على المحرك ويحافظ على أدائه الأمثل.
2. **تبريد المحرك**: تساعد زيوت السيارات في تبريد المحرك وتشتيت الحرارة الناتجة عن عملية الاحتراق. هذا يساعد في منع ارتفاع درجة حرارة المحرك ويحميه من التلف الحراري.
3. **تنظيف المحرك**: تحتوي بعض زيوت السيارات على مواد تنظيف تساعد في إزالة الرواسب والشوائب داخل المحرك. هذا يساعد في الحفاظ على نظافة المحرك ويحسن من أدائه.
4. **زيادة عمر المحرك**: بفضل تشحيمها الجيد وحمايتها من التآكل والتلف الحراري، تساهم زيوت السيارات في زيادة عمر المحرك وتقليل الحاجة إلى إصلاحات مكلفة.
5. **تحسين أداء الوقود**: بعض زيوت السيارات تحتوي على مواد تساعد في تحسين أداء الوقود وزيادة كفاءة المحرك. هذا يمكن أن يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل انبعاثات العادم الضارة.
لمعرفة معلومات عن منظفات سيارات زوروا موقعنا