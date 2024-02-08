بان كيك محشي بالنوتيلا

المقادير

2 بيض.

250غ طحين.

250ملل حليب.

2 ملاعق كبيرة سكر.

فانيليا.

كيس بيكنج بودرالحلويات.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة زيت.

نوتيلا.

التحضير:

أولا نقوم بوضع النوتلا على ورق الزبدة على شكل دوائر ووضعها في المجمد الى حين تحضير البان كيك.

في وعاء نخلط المواد السائلة ورشة الملح والفانيليا،ونخلط جيدا،ثم ننخل الطحين والخميرة ونخلط جيدا،في مقلاة نضع طبقة من مزيج البانكيك ونضع فوقها قرص النوتيلا ثم نضيف القليل من البانكيك فوق النوتيلا ونغطيها،ونتركه يستوي ثم نقلبه الى الجهة الاخرى ليستوي.