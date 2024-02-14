تصويت بقلاوة vs بقلاوة (العدد الأول)

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,109
- نقاط التفاعل
- 83,597
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشجيعا منا لما يقدمه أعضاؤنا الكرام
وماتقدمه رائدات المطبخ اللماوي
نضع كل فترة وصفات مجربة تفننت في تقديمها الطباخات اللماويات
اخترنا لكم بقلاوة الأخت
@*amani*
وبقلاوة الأخت @Bouchra zarat
الرجاء منكم التصويت للبقلاوة التي نالت اعجابكم
تشجيعا منا لما يقدمه أعضاؤنا الكرام
وماتقدمه رائدات المطبخ اللماوي
نضع كل فترة وصفات مجربة تفننت في تقديمها الطباخات اللماويات
اخترنا لكم بقلاوة الأخت
@*amani*
وبقلاوة الأخت @Bouchra zarat
الرجاء منكم التصويت للبقلاوة التي نالت اعجابكم
بقلاوة من مطبخي وبالكاوكاو
المقادير العجينة ربعة كيسان فرينة كيلة زبدة شوية ملح ماء الزهر الحشو زوج كيسان كاوكاو كيلة سكر ماء زهر شاربات عسل
www.4algeria.com
بًقُلَآوٌةّ يَآ بًقُلَآوٌةّ 😋🍯
آلُـۜسـۨۚ(✋)ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ(💜)ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽😘₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ😇)ـۗـۗاتهۂ ان شاء الله تكونوا بخير لحباب ❤ جبتلكم اليوم صينية بقلاوة ههه أمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمها 🤭 المهم بالنسبة...
www.4algeria.com