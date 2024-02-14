تصويت بقلاوة vs بقلاوة (العدد الأول)

واش من بقلاوة نالت اعجابك؟

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  • بقلاوة أماني

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,109
نقاط التفاعل
83,597
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تشجيعا منا لما يقدمه أعضاؤنا الكرام
وماتقدمه رائدات المطبخ اللماوي

نضع كل فترة وصفات مجربة تفننت في تقديمها الطباخات اللماويات


اخترنا لكم بقلاوة الأخت
@*amani*
وبقلاوة الأخت @Bouchra zarat

الرجاء منكم التصويت للبقلاوة التي نالت اعجابكم

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بقلاوة من مطبخي وبالكاوكاو

المقادير العجينة ربعة كيسان فرينة كيلة زبدة شوية ملح ماء الزهر الحشو زوج كيسان كاوكاو كيلة سكر ماء زهر شاربات عسل
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بًقُلَآوٌةّ يَآ بًقُلَآوٌةّ 😋🍯

آلُـۜسـۨۚ(✋)ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ(💜)ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽😘₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ😇)ـۗـۗاتهۂ ان شاء الله تكونوا بخير لحباب ❤ جبتلكم اليوم صينية بقلاوة ههه أمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمها 🤭 المهم بالنسبة...
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