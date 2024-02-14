تصويت بقلاوة vs بقلاوة (العدد الأول)

آلُـۜسـۨۚ(✋)ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ(💜)ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽😘₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ😇)ـۗـۗاتهۂ ان شاء الله تكونوا بخير لحباب ❤ جبتلكم اليوم صينية بقلاوة ههه أمي هي لي ديرها دايما تجي فيها واحد البنة علامة.. انا اني في طريق تعلمها 🤭 المهم بالنسبة...