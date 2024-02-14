تصويت:محاجب vs محاجب

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشجيعا منا لما يقدمه أعضاؤنا الكرام
وماتقدمه رائدات المطبخ اللماوي
نضع كل فترة وصفات مجربة تفننت في تقديمها الطباخات اللماويات
واش من محاجب عجباتك؟
محاجب الأخت @ريحان
محاجب الأخت @نبض الحياة
تشجيعا منا لما يقدمه أعضاؤنا الكرام
وماتقدمه رائدات المطبخ اللماوي
نضع كل فترة وصفات مجربة تفننت في تقديمها الطباخات اللماويات
واش من محاجب عجباتك؟
محاجب الأخت @ريحان
محاجب حارين من كوزينة اللمة
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
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محاجب الأخت @نبض الحياة
محَآجب ~ من مطبخِي
اليوم درت محآجب، بطريقة جديدة للعجين 🆙 مآزلت مبتدئة فيهم لكني نتحسن بالشوية نبدآو على بركة الله المقــــــــــــآدير: العجينة: 2 عبآر سميد رطب، عبر فرينة، ملح، ماء الصلصة: بصل مقطع شرائح طويلة، طماطم حبآت، 1 م ص طماطم مصبرة، هريسة، ملح وتوابل الصوص التحضيـــر: نلمو العجينة بالماء...
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