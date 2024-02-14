تصويت:محاجب vs محاجب

واش من محاجب عجبتكم؟

  • محاجب ريحان

  • محاجب نبض الحياة

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,128
نقاط التفاعل
83,604
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تشجيعا منا لما يقدمه أعضاؤنا الكرام
وماتقدمه رائدات المطبخ اللماوي

نضع كل فترة وصفات مجربة تفننت في تقديمها الطباخات اللماويات


واش من محاجب عجباتك؟

محاجب الأخت @ريحان

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www.4algeria.com

محاجب حارين من كوزينة اللمة

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
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محاجب الأخت @نبض الحياة


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محَآجب ~ من مطبخِي

اليوم درت محآجب، بطريقة جديدة للعجين 🆙 مآزلت مبتدئة فيهم لكني نتحسن بالشوية نبدآو على بركة الله المقــــــــــــآدير: العجينة: 2 عبآر سميد رطب، عبر فرينة، ملح، ماء الصلصة: بصل مقطع شرائح طويلة، طماطم حبآت، 1 م ص طماطم مصبرة، هريسة، ملح وتوابل الصوص التحضيـــر: نلمو العجينة بالماء...
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