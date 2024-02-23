إقتباسات من حياتي خلفتها العلاقات

حفياد آدم
:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
طاقم الإشراف
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
●ـــــــــ‘‘ـஜ۩•أنا حفياد آدم الذي سيمر عليكم دون قمر خالي من النجوم...ملئ بمخلفات العلاقات •۩ஜـ‘‘ـــــــــ●
أكتب كل حرف أعرفه
سأنثر همومي الصغيرة أمام هموم العالم الكبيرة
و أنثر فرحي حتى أتذكر أني ذقته يوما ما ...
سأعصر °°° قلمي °°° في منتدي اللمة الجزائرية °°°
وأجعله ينطق
أريده أن يصرخ و يتنفس
أجعل متنفسي هادئا
وأحاول جمع حروفي المبعثرة مــا لم يحتمله قلبي ...
أكتبه هنا اترك فسحة لقلمي يخفف عني الآلام حروفي سأكتبها عزفا ... أو ... نزفا ...
لــكــل لحظة ... واقعة
كـلـمـات تعبر عما يجول في ... فكري... مشاعري... همومي
و الكثير من الأسرار التي تجبرني ظروفي على عدم البوح بها
سيكون لـ لحظاتي نبض
و لكل نبض حكاية ...
سأعبر عن اللحظة بكل ما تحمله من :
فرح
حزن
إنكسار
هموم
تفاؤل
إبتسامات
ستكون الذكرى ... نبض ...
يحمل في داخله مصاعب أو أقدار ... سعادة أو طموح
لــ ترسم ملامحي بينكم
بلا
تكلف
بلا غرور
و بلا مجاملة
دموع قد تكون حاضرة ...
و أفراح قد تكون بالغد ...
وفي الأخير اختم بعثرة كلامي بنصيحة دينية قصيرة
دوما لا تنسوا ذكر الله
شكرا لمروركم
تقبلوا خـالص تحياتي لكم
●ـــــــــ‘‘ـஜ۩•أنا حفياد آدم الذي سيمر عليكم دون قمر خالي من النجوم...ملئ بمخلفات العلاقات •۩ஜـ‘‘ـــــــــ●
أكتب كل حرف أعرفه
سأنثر همومي الصغيرة أمام هموم العالم الكبيرة
و أنثر فرحي حتى أتذكر أني ذقته يوما ما ...
سأعصر °°° قلمي °°° في منتدي اللمة الجزائرية °°°
وأجعله ينطق
أريده أن يصرخ و يتنفس
أجعل متنفسي هادئا
وأحاول جمع حروفي المبعثرة مــا لم يحتمله قلبي ...
أكتبه هنا اترك فسحة لقلمي يخفف عني الآلام حروفي سأكتبها عزفا ... أو ... نزفا ...
لــكــل لحظة ... واقعة
كـلـمـات تعبر عما يجول في ... فكري... مشاعري... همومي
و الكثير من الأسرار التي تجبرني ظروفي على عدم البوح بها
سيكون لـ لحظاتي نبض
و لكل نبض حكاية ...
سأعبر عن اللحظة بكل ما تحمله من :
فرح
حزن
إنكسار
هموم
تفاؤل
إبتسامات
ستكون الذكرى ... نبض ...
يحمل في داخله مصاعب أو أقدار ... سعادة أو طموح
لــ ترسم ملامحي بينكم
بلا
تكلف
بلا غرور
و بلا مجاملة
دموع قد تكون حاضرة ...
و أفراح قد تكون بالغد ...
وفي الأخير اختم بعثرة كلامي بنصيحة دينية قصيرة
دوما لا تنسوا ذكر الله
شكرا لمروركم
تقبلوا خـالص تحياتي لكم