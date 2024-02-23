إقتباسات من حياتي خلفتها العلاقات

حفياد آدم

حفياد آدم

:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
طاقم الإشراف
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
1,264
نقاط التفاعل
5,158
النقاط
576
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

img_1399417087_796.gif
0076.gif
●ـــــــــ‘‘ـஜ۩•أنا حفياد آدم الذي سيمر عليكم دون قمر خالي من النجوم...ملئ بمخلفات العلاقات •۩ஜـ‘‘ـــــــــ●
0076.gif

أكتب كل حرف أعرفه
سأنثر همومي الصغيرة أمام هموم العالم الكبيرة
و أنثر فرحي حتى أتذكر أني ذقته يوما ما ...
سأعصر °°° قلمي °°° في منتدي اللمة الجزائرية °°°
وأجعله ينطق
أريده أن يصرخ و يتنفس
أجعل متنفسي هادئا
وأحاول جمع حروفي المبعثرة مــا لم يحتمله قلبي ...
أكتبه هنا اترك فسحة لقلمي يخفف عني الآلام حروفي سأكتبها عزفا ... أو ... نزفا ...

adem.gif

لــكــل لحظة ... واقعة
كـلـمـات تعبر عما يجول في ... فكري... مشاعري... همومي
و الكثير من الأسرار التي تجبرني ظروفي على عدم البوح بها
سيكون لـ لحظاتي نبض
و لكل نبض حكاية ...
سأعبر عن اللحظة بكل ما تحمله من :
فرح
حزن
إنكسار
هموم
تفاؤل
إبتسامات
ستكون الذكرى ... نبض ...
يحمل في داخله مصاعب أو أقدار ... سعادة أو طموح
لــ ترسم ملامحي بينكم
بلا
تكلف
بلا غرور
و بلا مجاملة
دموع قد تكون حاضرة ...
و أفراح قد تكون بالغد ...

وفي الأخير اختم بعثرة كلامي بنصيحة دينية قصيرة

دوما لا تنسوا ذكر الله

شكرا لمروركم

تقبلوا خـالص تحياتي لكم
58562.607651265.gif



 

المرفقات

  • 12938979391.gif
    12938979391.gif
    13.1 KB · المشاهدات: 0
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ℓσɴєℓу GĪяℓ
مدونتي آنثـ❣ـہئ غـ❣ـہزلَتـ❣ـہ بـ❣ـہخـ❣ـہيوطـ❣ـہ آلَقـ❣ـہمـ❣ـہر
المشاركات
16
المشاهدات
682
ℓσɴєℓу GĪяℓ
ℓσɴєℓу GĪяℓ
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top