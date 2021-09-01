مدونتي آنثـ❣ـہئ غـ❣ـہزلَتـ❣ـہ بـ❣ـہخـ❣ـہيوطـ❣ـہ آلَقـ❣ـہمـ❣ـہر

...آلسہلآمہ عہليہكہمہ وٌ رحہمہةآللهہ تہعہآلئ وٌ بہركہآتہهہ...



لكل لحظة....واقعة

كلمات تعبر عما يجول في....فكرنا....مشاعرنا...همومنا



و الكثير من الأسرار التي تجبرنا الظروف على عدم البوح بها



هنا....

سيكون للحظاتي نبض

و لكل نبض حكاية.....

سأعبر عن اللحظة بكل ما تحمله من...

حزن..

فرح..

إنكسار..

هموم..

تفاؤل..



هنا...

سأبوح بما في داخلي.....

سأهدي بكل كلمة تعلمتها

سأكتب بكل حرف عرفته

سأنثر همومي الصغيرة أمام هموم العالم الكبيرة

و أنثر فرحي حتى أتذكر أني ذقته يوما ما.....



هنا....

مالم يتحمله قلبي.....

سيكتبه قلمي ليخفف من الآلام....



هنا....

سأكتب ما أفرحني و أردت أن يشاركني العالم به



هنا...

حروفي سأكتبها عزفا.....أو......نزفا....



هذه مدونتي أنا....❤