تنوي الشراء من على اكسبرس؟ اليك 7 نصائح ستحتاجها

DJAMELFX
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 جانفي 2021
- المشاركات
- 41
- نقاط التفاعل
- 26
- النقاط
- 3
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- tipaza
- الجنس
- ذكر
- تحضير قائمة بالمنتجات التي تحتاجها فعلًا قبل التسوق، وعدم الوقوع في فخ الشراء بسبب التخفيضات فقط.
- تجهيز البطاقة البنكية بالعملة الصعبة مسبقًا لتجنب الارتفاعات في أسعار العملات خلال فترة التخفيضات.
- عدم الاندفاع في الشراء، بل الاطلاع على التخفيضات واختيار المنتجات بعناية.
- اطلع على تقييمات المشترين الاخرين في اسفل صفحة المنتج.
- التريث في الشراء، حيث تكون أفضل العروض بعد بداية التخفيضات.
- تأكد من ان المنتج غير مندرج تحت قائمة المنتجات المحضورة في الجزائر
- ابحث عن افضل كوبون كود خصم على اكسبريس وتحضير كل شيء قبل الشراء.
- تأكد جيد من صحة عنوان الشحن ورقم الهاتف.
- شراء المنتجات بشكل منفصل للاستفادة من أكبر التخفيضات.
- لا تقم ابداً بظغط على زر تم اسلام الطلب قبل تفقد الطرد جيداً التاكد من سلامته.
- تقييم البائع بعد استلام المنتج لتعزيز سمعتك كمشتري وتوفير المساعدة للمستقبلين.
ليعندو نصائح اخرى مفيدة مدابه يفيدنا بيها
آخر تعديل: