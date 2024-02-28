تنوي الشراء من على اكسبرس؟ اليك 7 نصائح ستحتاجها

DJAMELFX

DJAMELFX

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جانفي 2021
المشاركات
41
نقاط التفاعل
26
النقاط
3
العمر
33
محل الإقامة
tipaza
الجنس
ذكر
  1. تحضير قائمة بالمنتجات التي تحتاجها فعلًا قبل التسوق، وعدم الوقوع في فخ الشراء بسبب التخفيضات فقط.
  2. تجهيز البطاقة البنكية بالعملة الصعبة مسبقًا لتجنب الارتفاعات في أسعار العملات خلال فترة التخفيضات.
  3. عدم الاندفاع في الشراء، بل الاطلاع على التخفيضات واختيار المنتجات بعناية.
  4. اطلع على تقييمات المشترين الاخرين في اسفل صفحة المنتج.
  5. التريث في الشراء، حيث تكون أفضل العروض بعد بداية التخفيضات.
  6. تأكد من ان المنتج غير مندرج تحت قائمة المنتجات المحضورة في الجزائر
  7. ابحث عن افضل كوبون كود خصم على اكسبريس وتحضير كل شيء قبل الشراء.
  8. تأكد جيد من صحة عنوان الشحن ورقم الهاتف.
  9. شراء المنتجات بشكل منفصل للاستفادة من أكبر التخفيضات.
  10. لا تقم ابداً بظغط على زر تم اسلام الطلب قبل تفقد الطرد جيداً التاكد من سلامته.
  11. تقييم البائع بعد استلام المنتج لتعزيز سمعتك كمشتري وتوفير المساعدة للمستقبلين.
باستخدام هذه النصائح، يمكن للأفراد الحصول على أفضل الصفقات وتجنب الأخطاء الشائعة خلال فترات التخفيضات.

ليعندو نصائح اخرى مفيدة مدابه يفيدنا بيها
 
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