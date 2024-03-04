عرض بيع بيع 107€ paysera مقابل ccp او baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
107.00 أورو
سعر البيع
245.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
14,337
نقاط التفاعل
2,783
النقاط
351
السلام عليكم

متوفر 107€ Paysera للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو =245دج

مبلغ يباع دفعة واحدة مقابل 26215دج

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 
مبلغ يباع دفعة واحدة مقابل 26215دج
 
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