احكام شرعية هامة ⁦للمرأة💜

1- لا تصلي نافلة الفجر غير لما تسمعي الآذان الثاني ويقول فيه المؤذن الصلاة خير من النوم معناها دخل وقت الصلاة تبداي بالنافلة ركعتين ويُسن أن تقرئي في الأولى الفاتحة والكافرون و في الثانية الفاتحة و الاخلاص وثم صلاة الفرض ركعتين ولازم تفصلي بينهم بإستغفار أو تسبيح أو أي ذكر2- يُنصح بأن تختاري مكان هاديء للصلاة لكي تخشعي و تقبل صلاتك و يستجاب دعائك3- "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن ليست من أفعال رسول الله ولا الصحابة ، انما يُسن الاستغفار ب: "سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انك انت التواب الغفور " تكون كفارة اذا أخطئتي أو سهوتي أو ما شابه4- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ:الاخلاص والمعوذتين 3 مرات قبل النوم لأن فيها فائدة كبيرة و حصن من الشياطين والعياذ باللهملاحظة: في كل مرة تبدأ سورة يجب قراءة البسملة حتى لو تكررت مرارا ⁦5- صلاة النافلة تكون " ركعتين قبل الفجر ، اربع ركعات قبل الظهر و ركعتين بعد الظهر ، ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء6- عبادتك و أنت شابة أحب الى الله و أثقل في الميزان من عبادتك عندما تكبرين فإستغلي شبابك فيما ينفعك7- تريدين أن يبارك الله كل أعمالك ابدئي كلامك ب "السلام عليكم" سواء في التلفون أو مباشرة تنالين حسنات سلامك و حسنات من ردّ عليك لأنك سبب رده وتحل البركة عليك8- عوّدي لسانك على " بسم الله" في كل عمل تقومين به يكرمك الله أن تؤتي كتابك في الآخرة بيمينك وتقولين عند مسكه "بسم الله" مثل ما كنتي تفعلين في دنياك ، فتثقل الميزان وتكون سبب في فوزك9- هل تعلمين من الغافل الحقيقي؟؟ هو الذي يغفل عن وقت استجابة الدعاء الذي هو بين الآذان والاقامة ، عند السجود ، في جوف الليل ، قبل الظهر ....و يشغل وقته بالشكوى للناس الذين لاحول لهم ولا قوة ، أتشتكي الله الى الناس؟10- شكلك ،جمالك فقرك ،ظروفك الاجتماعية ،والديك ،..ليست السبب فيهم فلا تحزني واعلمي أن أخلاقك وتصرفاتك هي ما تحاسبين وتلامين عليه11- تريدين أن تعرفي من هم أحباب الله؟ هم أهل اذكر ، كلما كان ذكرك لله أكثر كلما أحبك الله أكثر12- اعتزلي ما يؤذيك كي تخشعي في ذكرك ودعائك وصلاتك واختاري الصحبة الصالحة يُغفر ذنبك ويرفع ذكرك