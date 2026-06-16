الخيانة الزوجية في مجتمعنا

سعد نايلي

سعد نايلي

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أصبح مجتمعنا يعرف أحداثا مؤسفة لم نكن نسمع بها من قبل جراء إنسياقنا وراء الحضارة الغربية التي فيها تجد الزوجة تفعل ما تشاء و كذالك الأزواج دون إعطاء أدنى قيمة للأسرة و أصبحت الأسر عندنا تقلد العائلات الأوروبية وقد يكون للزوجة عشيق و كذالك الزوج و بعد إنكشاف المستور الأولاد هم اول الضحايا . و كنوذج فقط قصة جرت وقائعها في إحدى ولايات الوطن وكان رجل في سن الكهولة يعمل في سيارة طاكسي و شاءت الأقدار في أحد الأيام و هو رجع للبيت إستوقفته شابة و كانت عليها أعرض الحمل تصرخ و تستنجد ، و ما كان منه إلا أن أخذها إلى المستشفى و بعد الولادة سأل الممرضة الأم عن إسم الأب فدلتهم على أنه سائق الطاكسي الذي صدم بوره و أقسم بأنه لا يعرفها و لكن هو من أتى بها ، و مع تمسك الأم بموقفها و كذالك السائق قرروا إجراء إختبار و فحوصات لتأكد من هو الكاذب ومن هو الصادق و لأن لله لا يظلم أبدا فقد جاءت التقرير لصالح السائق الذي بقدر ما فرح بقدر ما ندم على اليوم الذي ولد فيه، تخيلوا أن الطبيب قال له أنت لا تلد فأجاب السائق و لكن أنا أب لثلاثة أولاد و أعاد الفحص مرة و إثنان و لكن دوما النتيجة واحدة. فرجع إلى بيته والدنيا مسودة في وجهه و سأل زوجته و تحت الضرب و الضغط إعترفت له بأن جاره هوالفاعل و بدأت بخيانته منذ أن تزوجته فكان هذا الجر يتحين الفرصة لذهاب رب الأسرة إلى العمل و يدخل هو إلى بيته مع عشيقته . و لكم أن تتصوروا موقف الأبناء الذين عاش و كبروا مع أب ليسوا من صلبه و أم لم تحترم البيت و شرف العائلة بسبب نزوة تافهة و هناك ألاف القصص التى تحير وتدمي القلب و العقل أبطالها ذئاب في صفة إنسان رجل أو إمرآة .
اللهم سترنا في أهلينا يايرب العالمين
 
توقيع سعد نايلي
الخيانة الزوجية في مجتمعاتنا هي ظاهرة دخيلة ومرفوضة دينياً واجتماعياً، تُعد سبباً رئيسياً للتفكك الأسري. تتعدد أسبابها بين ضعف الوازع الديني، الفراغ العاطفي، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل الانهيارات النفسية والطلاق.
لمعرفة أبعاد هذه الظاهرة وطرق حماية الأسرة، يمكن تقسيمها إلى النقاط التالية:

الأسباب الرئيسية
  • الخلل العاطفي: غياب الحوار، الإهمال، وتراجع لغة الاهتمام والمودة بين الزوجين.
  • وسائل التواصل الاجتماعي: ساهمت في تسهيل الخيانة الإلكترونية وتجاوز الحدود الشرعية عبر المحادثات السرية.
  • ضعف الوازع الديني: الانقياد للشهوات والابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي الذي يحرم الخيانة.
  • سوء الاختيار والروتين: التسرع في الزواج وعدم التوافق، إلى جانب الملل والجمود في الحياة اليومية
التداعيات والآثار
  • التفكك الأسري: انهيار العلاقة الزوجية وتشتت الأبناء.
  • الأضرار النفسية: الإصابة بالاكتئاب وفقدان الثقة المطلقة بالآخرين.
  • العواقب القانونية: يُعاقب القانون الجزائري على جريمة الزنا وفقاً لأحكام قانون العقوبات، مما قد يؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية وانفصال قانوني.
سبل الوقاية والعلاج
  • تعزيز الحوار: فتح قنوات التواصل المستمر والصادق للتعبير عن الاحتياجات العاطفية.
  • الرقابة الذاتية: تقوى الله والالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية.
  • الاستشارة الأسرية: اللجوء إلى المتخصصين والموجهين الأسريين عند حدوث أزمات أو فتور في العلاقة
بارك الله فيك على الطرح القيم
 

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