الخيانة الزوجية في مجتمعنا

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أصبح مجتمعنا يعرف أحداثا مؤسفة لم نكن نسمع بها من قبل جراء إنسياقنا وراء الحضارة الغربية التي فيها تجد الزوجة تفعل ما تشاء و كذالك الأزواج دون إعطاء أدنى قيمة للأسرة و أصبحت الأسر عندنا تقلد العائلات الأوروبية وقد يكون للزوجة عشيق و كذالك الزوج و بعد إنكشاف المستور الأولاد هم اول الضحايا . و كنوذج فقط قصة جرت وقائعها في إحدى ولايات الوطن وكان رجل في سن الكهولة يعمل في سيارة طاكسي و شاءت الأقدار في أحد الأيام و هو رجع للبيت إستوقفته شابة و كانت عليها أعرض الحمل تصرخ و تستنجد ، و ما كان منه إلا أن أخذها إلى المستشفى و بعد الولادة سأل الممرضة الأم عن إسم الأب فدلتهم على أنه سائق الطاكسي الذي صدم بوره و أقسم بأنه لا يعرفها و لكن هو من أتى بها ، و مع تمسك الأم بموقفها و كذالك السائق قرروا إجراء إختبار و فحوصات لتأكد من هو الكاذب ومن هو الصادق و لأن لله لا يظلم أبدا فقد جاءت التقرير لصالح السائق الذي بقدر ما فرح بقدر ما ندم على اليوم الذي ولد فيه، تخيلوا أن الطبيب قال له أنت لا تلد فأجاب السائق و لكن أنا أب لثلاثة أولاد و أعاد الفحص مرة و إثنان و لكن دوما النتيجة واحدة. فرجع إلى بيته والدنيا مسودة في وجهه و سأل زوجته و تحت الضرب و الضغط إعترفت له بأن جاره هوالفاعل و بدأت بخيانته منذ أن تزوجته فكان هذا الجر يتحين الفرصة لذهاب رب الأسرة إلى العمل و يدخل هو إلى بيته مع عشيقته . و لكم أن تتصوروا موقف الأبناء الذين عاش و كبروا مع أب ليسوا من صلبه و أم لم تحترم البيت و شرف العائلة بسبب نزوة تافهة و هناك ألاف القصص التى تحير وتدمي القلب و العقل أبطالها ذئاب في صفة إنسان رجل أو إمرآة .

اللهم سترنا في أهلينا يايرب العالمين