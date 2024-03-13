جامع الجزائر

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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السلام عليكم جميعا وربي يتقبل من الجميع

جامع الجزائر الكبير المشهد الجديد في رمضان هذا العام مشهد مشرف و مستقبل واعد بصحوة دينية وعلمية وثقافية اتمنى ان تكتمل وتجتمع كل جوانبها وتتحقق على أرض الواقع ولاتكون مقتصرة او محصورة او محدودة او مختطفة أومعطلة.
كما اتمنى ان لاتكون مجرد بريستيج او قلعة خاوية على عروشها او خلفية فخمة لمقاطع فيديو وصور واشهارات خاصة وانها استهلكت الوعود والامال قبل الامكانيات والأموال.
اتمنى ان لا يكون الجزائري أول من يهينه وآخر من يهتم به.
اتمنى ان لا يكون مجرد مشهد لصورة بل من المأثرين على المشهد الجزائري على كل الاصعدة.

مارأيكم في هذا الصرح الاسلامي الضخم؟

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله يكون منارة دين وعلم داخليا وخارجيا

ولايصبح محتكر او متحيز او يمشي باسم فرقة ما!


راقني اختيار الإمام القاسيمي
وسحيم للتراويح مع باقة من الشيوخ والمقرئين.

وفي الأخير اقول رحم الله عبد العزيز بوتفليقة الذي قام بوضع أساسه...
 
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