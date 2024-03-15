عرض بيع بيع 500 $ USDT مقابل ccp او baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MiRInGI ALGeRia
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
227.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Tether USDT - تيثر
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
763
نقاط التفاعل
152
النقاط
24
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار USDT
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 227 دج
العمولة يتحملها المشتري

ملاحظة اقل مبلغ للبيع 50$


يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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