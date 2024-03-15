فلان كاراميل 🍮 من مطبخي

من قلب الحدثفلان كاراميلبالنسبة الكراميل درت كاس الا ربع سكر درت يسخن في نار هادئة جدا حتى يتكرمل ونحطه في ليمولمنبعد نجيبو 500 لتر حليب نخلوه يغليونكونو خلطنا 4 بيض مع زوج مغارف كبار سكر ومغرف صغيرة فانيليا نخلطوهم مليحونجيبو داك الحليب السخون نزيدو في الخليط غير بكميات قليلة ونخلط بلخف باش البيض مايطيبشمنبعد نصفوه ونديرو فوق مولوتكون الكوشا مشعولة من قبلطريقة الطهينجيبو صينية نعمروها بالماء مغلي ونحطو فوقها ليمول تع الفلون وندخلوه في كوشة طيب لمدة 45 دقيقةوهدي هيا النتيجة