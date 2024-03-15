فلان كاراميل 🍮 من مطبخي

Bouchra zarat

Bouchra zarat

:: ممرضة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,396
نقاط التفاعل
12,843
النقاط
356
العمر
27
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
من قلب الحدث
فلان كاراميل 🍮
بالنسبة الكراميل درت كاس الا ربع سكر درت يسخن في نار هادئة جدا حتى يتكرمل ونحطه في ليمول
منبعد نجيبو 500 لتر حليب نخلوه يغلي
ونكونو خلطنا 4 بيض مع زوج مغارف كبار سكر ومغرف صغيرة فانيليا نخلطوهم مليح
ونجيبو داك الحليب السخون نزيدو في الخليط غير بكميات قليلة ونخلط بلخف باش البيض مايطيبش
منبعد نصفوه ونديرو فوق مول
وتكون الكوشا مشعولة من قبل
طريقة الطهي
نجيبو صينية نعمروها بالماء مغلي ونحطو فوقها ليمول تع الفلون وندخلوه في كوشة طيب لمدة 45 دقيقة
وهدي هيا النتيجة
IMG_٢٠٢٤٠٣١٥_١٨٢٧٣٩.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_١٨٢٧٥٩.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_١٨٢٧١٤.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_١٨٢٨٢٢.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_١٨٣٦٠٠.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٢٠٣٩٣٢.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٢٠٣٩١٢.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٢٠٣٨٥٩.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٢٠٣٨٤٢.jpgIMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٢٠٣٨١٧.jpg
 
السلام عليكم
صحا فطورك
ماشاء الله يسخف 😋😋 بصحتكم سلمت يداك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top