فلان كاراميل 🍮 من مطبخي

Bouchra zarat
:: ممرضة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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من قلب الحدث
فلان كاراميل
بالنسبة الكراميل درت كاس الا ربع سكر درت يسخن في نار هادئة جدا حتى يتكرمل ونحطه في ليمول
منبعد نجيبو 500 لتر حليب نخلوه يغلي
ونكونو خلطنا 4 بيض مع زوج مغارف كبار سكر ومغرف صغيرة فانيليا نخلطوهم مليح
ونجيبو داك الحليب السخون نزيدو في الخليط غير بكميات قليلة ونخلط بلخف باش البيض مايطيبش
منبعد نصفوه ونديرو فوق مول
وتكون الكوشا مشعولة من قبل
طريقة الطهي
نجيبو صينية نعمروها بالماء مغلي ونحطو فوقها ليمول تع الفلون وندخلوه في كوشة طيب لمدة 45 دقيقة
وهدي هيا النتيجة
فلان كاراميل
بالنسبة الكراميل درت كاس الا ربع سكر درت يسخن في نار هادئة جدا حتى يتكرمل ونحطه في ليمول
منبعد نجيبو 500 لتر حليب نخلوه يغلي
ونكونو خلطنا 4 بيض مع زوج مغارف كبار سكر ومغرف صغيرة فانيليا نخلطوهم مليح
ونجيبو داك الحليب السخون نزيدو في الخليط غير بكميات قليلة ونخلط بلخف باش البيض مايطيبش
منبعد نصفوه ونديرو فوق مول
وتكون الكوشا مشعولة من قبل
طريقة الطهي
نجيبو صينية نعمروها بالماء مغلي ونحطو فوقها ليمول تع الفلون وندخلوه في كوشة طيب لمدة 45 دقيقة
وهدي هيا النتيجة