اللماويات واللماويون

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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كي مسيتو ياناس الخير
مالا قلت نصورلكم بنات وشباب اللمة واش راهم يديرو
هاذي @Bouchra zarat
راهي توجد فالسوفلي
وهاذا عرفتوه شكون هههه
يشوف مع الساعة ويحسب في الوقت
@إلياس
هاذي @*amani* ناضت بعد العصر هههه
هذا واحد غالبو رمضان هههه عرفتوه @أبو عاتكة
هاذي @بسمة القلوب راهي تعجن قاتلكم
هذا يستنى غير وقتاه يأذن هههه كل دقيقة يسقسي راه @الامين محمد
وهاذي المعلمة @آمِيْرَتُه راهي تخدم وتفكر واش تطيب فطور هههه
هاذي يادرا شكون هههه تقلي فالبوراك راهي @صانعة الإبتسامة
هاذي عرفتوها شكون هههههه
@السلطانة
وهاذي شكووون هههه راهي @ذكريات
هذا @حفياد آدم ههههه اسكتوووو راه فيدو طاوة
هاذي جات قهدت قدام الڨازوز هههه عرفتوها
@زوجي رفيق دربي
وهذا واحد يدوخ فرمضان بسبة القهوة هههه
@النورس
هذا @جليلوس كي يفطن يلقى آذان الصحور فاتو ههههه
هاذي @Soumia hadj mohammed توجد فالطابلة هههه
مالا قلت نصورلكم بنات وشباب اللمة واش راهم يديرو
هاذي @Bouchra zarat
راهي توجد فالسوفلي
وهاذا عرفتوه شكون هههه
يشوف مع الساعة ويحسب في الوقت
@إلياس
هاذي @*amani* ناضت بعد العصر هههه
هذا واحد غالبو رمضان هههه عرفتوه @أبو عاتكة
هاذي @بسمة القلوب راهي تعجن قاتلكم
هذا يستنى غير وقتاه يأذن هههه كل دقيقة يسقسي راه @الامين محمد
وهاذي المعلمة @آمِيْرَتُه راهي تخدم وتفكر واش تطيب فطور هههه
هاذي يادرا شكون هههه تقلي فالبوراك راهي @صانعة الإبتسامة
هاذي عرفتوها شكون هههههه
@السلطانة
وهاذي شكووون هههه راهي @ذكريات
هذا @حفياد آدم ههههه اسكتوووو راه فيدو طاوة
هاذي جات قهدت قدام الڨازوز هههه عرفتوها
@زوجي رفيق دربي
وهذا واحد يدوخ فرمضان بسبة القهوة هههه
@النورس
هذا @جليلوس كي يفطن يلقى آذان الصحور فاتو ههههه
هاذي @Soumia hadj mohammed توجد فالطابلة هههه