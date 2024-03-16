اللماويات واللماويون

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,364
نقاط التفاعل
83,924
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
كي مسيتو ياناس الخير
مالا قلت نصورلكم بنات وشباب اللمة واش راهم يديرو
🤭🤭🤭

هاذي @Bouchra zarat
راهي توجد فالسوفلي
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وهاذا عرفتوه شكون هههه

يشوف مع الساعة ويحسب في الوقت
@إلياس

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هاذي @*amani* ناضت بعد العصر هههه
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هذا واحد غالبو رمضان هههه عرفتوه @أبو عاتكة

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هاذي @بسمة القلوب راهي تعجن قاتلكم

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هذا يستنى غير وقتاه يأذن هههه كل دقيقة يسقسي راه @الامين محمد


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وهاذي المعلمة @آمِيْرَتُه راهي تخدم وتفكر واش تطيب فطور هههه

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هاذي يادرا شكون هههه تقلي فالبوراك راهي @صانعة الإبتسامة
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هاذي عرفتوها شكون هههههه


@السلطانة

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وهاذي شكووون هههه راهي @ذكريات

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هذا @حفياد آدم ههههه اسكتوووو راه فيدو طاوة


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هاذي جات قهدت قدام الڨازوز هههه عرفتوها

@زوجي رفيق دربي
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وهذا واحد يدوخ فرمضان بسبة القهوة هههه
@النورس
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هذا @جليلوس كي يفطن يلقى آذان الصحور فاتو ههههه
757c014f7c89ed145dcd6a776d57baa0.jpg


هاذي @Soumia hadj mohammed توجد فالطابلة هههه

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هههه انا جبتيها صح و زيدي شوية من الحالة نتاعك مع الاولاد هههههه
 
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