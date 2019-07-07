gالك *المراة مدير والو*

بديتيها بالماتش عجبني الموضوع عند بالي رايحة تحكي على محرز وووناس وقلت الحمد لله كابن عضوة تسيبورتي الخضر

زدت شوية لتحت لقيت اسمي حسبت عيد ميلادي وما علاباليش فرحت

زدت هبطت شويه لقيت المرا ما تدير والو فرحت وغلبني الضحك قلت انا مزية شهد شاهد من اهلها

زدت شوية نلقى تحذير شديد اللهجة من صاحبة الموضوع ودفاع شرس عن المرأة

حتى حسبتك منخرطة في احدى جمعيات حقوق المرأة

واخيرا كتشفت انك تقصدي الراجل علاش ما يعذرش المرأة الي تتعب اكثر منو وما يقدرهاش ورجعتيها مسكينة خادمه الانسانية والرجل رجعتيه ياكل ويتكسل ويامر

وميمبا ما قلتيش بلي الرجال قوامون على النساء

وما قلتيش الراجل مسكين يضل ينحرق في هذ السخانه الي راهي هذ الايام يدخل العشية ناقص منو 3 كيلو ولسانو طايح من التعب وشعرو مغبر ووجهو مكشر ومزير من الزعاف تاع الغاشي برا والريحة الي تخرج من صباطو اعزكم الله تصرع بنادم نورمال

وكي يدخل يلقاها دايرة البراد 16 وتشوف مسلسل سامحيني وتكوناكتي في نفس الوقت وووووووووووووووووووووو

لا داعي للقصف الممنوع اشفقي على اخوك الرجل يا حواء