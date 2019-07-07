gالك *المراة مدير والو*

البدر المشرق
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله
كيف حالكم
علبالي راكم فرحانين سيرتو كي ربحنا ياو علبالكم علاش ربحتو
هاذي باينة باسكو انا تفرجت الماتش
علبالكم من وينتا متفرجتش ماتش منيش عارفة هههههه
من عام لي لعبنا مع مصر دااااك لعام هههه
المهم هادي المرة الزاوجة في حياتي لي نتفرج ماتش
لازم تباركولي
خاطيني لبالو الله غالب غير لفيد
المهم ندخلو لصلب الموضوع
ياك الاخ
sami44
ره يدير تحميات للقصف
وفي المنتدى خطرة على خطرة واحد من الاخوة راه يوري عضلاته ;باش يكون في العلم مام انا كنت كراطمانية حرزوا تغلطو
متخافش خويا سامي الموضوع راح يكون خفيف ظريف حنا الجنس اللطيف ماشي كيفكم تعرفو غير البونيا ههه
بلا منطول عليكم موضوعنا هو المراة مدير والو وركزولي على كلمة والو
شوفو معايا تنوض صباح بكري توجد القهوة لراجلها البوgوص تحطهالوا بالgاطو تاع العيد تاع العام ليفات بصح ماعليش المهم قاطو
تسgدو يخدم وتبدى في شغل الدار وتزيد تقهوي الاولاد وتلبسهم وتبعثهم يقرو طيب لفطور تغسل لماعن وتسيق
تمسح لغبرة مزلتو مركزين ياك
مجموعة هذه الاعمال كيف تسمى عند الرجل العزيز الغالي مومو العين سموها والو
من بعد يجو الاولاد تفطرهم وتسقسيهم واش قراو وراكم تعرفو gاع يبغوا يهدروا ويقولو شا قالتلهم المعلمة
وتزيد تبعثهم يقراو ولا توصلهم وفي لعشية يجي سي خونا من الخدمة يبغي كلشي يكون واجد الماكلة محطوطة فوق الطابلة ومكانش الحس
وزيد يتقلش ياويلها اذا معجباتهش الماكلة يgلب عليها الطابلة وبلاك يضربها بمقلة
المهم نقولو فاتت على خير
تغسل مسكينة لماعن تاع لعشية وطيب القهوة
وتزيد طيب لعشا وسي خونا خلاص خدم في نهار مي البونيشة لي فدار تخدم 24 سا وعلبالكم واش تخدم
ماكثة في البيت تقوم باعمال خفيفة نسميها في مجتمعنا ب والو
ماعليناش ..
تعشاو وكملو .. جا وقت رقاد وعندهم بيبي صغير ناض يبكي
سي خونا يgوللها رفديه وروحي لصالون انا gاع نهار خدام شوفي كيفاش تسكتيه...
شفتو وصلنا للمسgيgاع نهار خدام وهي زعمة كانت دايرة رجل على رجل وحاكمة تيليكوموند وتتفرج
والله لا مليحة ...
gولولي برك شكون راه مع مصطلح المراة مادير والو يبينلي روحه
ياويلك اذا كنت معاهم يا اخ sami44
مفهمتش علاه رجال مباغينش يفهمو بلي لمراة مام هي تعيا وتخدم في الدار
ومرات تكون تخدم برا كيفه وزيد في الدار ويدير روحه غير هو لي يعيا ويتعب
منيش ننكر تعب الرجل خاصة في هذا الوقت بصح شوية كيفاش هادي المرة مدير والو
وزيد تكتني تاع ماكثة في البيت ولا ربة بيت راهي تتعب كثر منك اذا كنت خدام في بيرو وحاكم الميكرو ياسي
وفي الاخير لازم الرجل يحسن عون المراة ماشي عيب اذا الزوج ساعد مرته في شغل الدار ورهش يطيح من قدره بالعكس يرفع من قدره
مناش نgولو هي تخدم وهو يبقى يدير لميناج
بصح على الاقل يحسن العون .
ومام لامراة لازم تحسن عون راجلها ماشي تبقى غير خصني خصني تاني بزاف عليها ...
ولي راه من جماعة والو يوري روحه هنايا
نورمال يحكم سيمانة يدي الزوجة تاعه فاكونس لدارهم ويgابل الدار بصح الاولاد يبقاو معاه هادي باش نتفاهمو
وردلي لخبر جامي تزيدو تgولو والو هادي
كيف حالكم
علبالي راكم فرحانين سيرتو كي ربحنا ياو علبالكم علاش ربحتو
هاذي باينة باسكو انا تفرجت الماتش
علبالكم من وينتا متفرجتش ماتش منيش عارفة هههههه
من عام لي لعبنا مع مصر دااااك لعام هههه
المهم هادي المرة الزاوجة في حياتي لي نتفرج ماتش
لازم تباركولي
خاطيني لبالو الله غالب غير لفيد
المهم ندخلو لصلب الموضوع
ياك الاخ
sami44
ره يدير تحميات للقصف
وفي المنتدى خطرة على خطرة واحد من الاخوة راه يوري عضلاته ;باش يكون في العلم مام انا كنت كراطمانية حرزوا تغلطو
متخافش خويا سامي الموضوع راح يكون خفيف ظريف حنا الجنس اللطيف ماشي كيفكم تعرفو غير البونيا ههه
بلا منطول عليكم موضوعنا هو المراة مدير والو وركزولي على كلمة والو
شوفو معايا تنوض صباح بكري توجد القهوة لراجلها البوgوص تحطهالوا بالgاطو تاع العيد تاع العام ليفات بصح ماعليش المهم قاطو
تسgدو يخدم وتبدى في شغل الدار وتزيد تقهوي الاولاد وتلبسهم وتبعثهم يقرو طيب لفطور تغسل لماعن وتسيق
تمسح لغبرة مزلتو مركزين ياك
مجموعة هذه الاعمال كيف تسمى عند الرجل العزيز الغالي مومو العين سموها والو
من بعد يجو الاولاد تفطرهم وتسقسيهم واش قراو وراكم تعرفو gاع يبغوا يهدروا ويقولو شا قالتلهم المعلمة
وتزيد تبعثهم يقراو ولا توصلهم وفي لعشية يجي سي خونا من الخدمة يبغي كلشي يكون واجد الماكلة محطوطة فوق الطابلة ومكانش الحس
وزيد يتقلش ياويلها اذا معجباتهش الماكلة يgلب عليها الطابلة وبلاك يضربها بمقلة
المهم نقولو فاتت على خير
تغسل مسكينة لماعن تاع لعشية وطيب القهوة
وتزيد طيب لعشا وسي خونا خلاص خدم في نهار مي البونيشة لي فدار تخدم 24 سا وعلبالكم واش تخدم
ماكثة في البيت تقوم باعمال خفيفة نسميها في مجتمعنا ب والو
ماعليناش ..
تعشاو وكملو .. جا وقت رقاد وعندهم بيبي صغير ناض يبكي
سي خونا يgوللها رفديه وروحي لصالون انا gاع نهار خدام شوفي كيفاش تسكتيه...
شفتو وصلنا للمسgيgاع نهار خدام وهي زعمة كانت دايرة رجل على رجل وحاكمة تيليكوموند وتتفرج
والله لا مليحة ...
gولولي برك شكون راه مع مصطلح المراة مادير والو يبينلي روحه
ياويلك اذا كنت معاهم يا اخ sami44
مفهمتش علاه رجال مباغينش يفهمو بلي لمراة مام هي تعيا وتخدم في الدار
ومرات تكون تخدم برا كيفه وزيد في الدار ويدير روحه غير هو لي يعيا ويتعب
منيش ننكر تعب الرجل خاصة في هذا الوقت بصح شوية كيفاش هادي المرة مدير والو
وزيد تكتني تاع ماكثة في البيت ولا ربة بيت راهي تتعب كثر منك اذا كنت خدام في بيرو وحاكم الميكرو ياسي
وفي الاخير لازم الرجل يحسن عون المراة ماشي عيب اذا الزوج ساعد مرته في شغل الدار ورهش يطيح من قدره بالعكس يرفع من قدره
مناش نgولو هي تخدم وهو يبقى يدير لميناج
بصح على الاقل يحسن العون .
ومام لامراة لازم تحسن عون راجلها ماشي تبقى غير خصني خصني تاني بزاف عليها ...
ولي راه من جماعة والو يوري روحه هنايا
نورمال يحكم سيمانة يدي الزوجة تاعه فاكونس لدارهم ويgابل الدار بصح الاولاد يبقاو معاه هادي باش نتفاهمو
وردلي لخبر جامي تزيدو تgولو والو هادي