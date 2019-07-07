gالك *المراة مدير والو*

البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
523
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
كيف حالكم
علبالي راكم فرحانين سيرتو كي ربحنا ياو علبالكم علاش ربحتو
هاذي باينة باسكو انا تفرجت الماتش
علبالكم من وينتا متفرجتش ماتش منيش عارفة هههههه
من عام لي لعبنا مع مصر دااااك لعام هههه
المهم هادي المرة الزاوجة في حياتي لي نتفرج ماتش
لازم تباركولي
خاطيني لبالو الله غالب غير لفيد
المهم ندخلو لصلب الموضوع
ياك الاخ
sami44
ره يدير تحميات للقصف
وفي المنتدى خطرة على خطرة واحد من الاخوة راه يوري عضلاته 💪;باش يكون في العلم مام انا كنت كراطمانية حرزوا تغلطو👊
متخافش خويا سامي الموضوع راح يكون خفيف ظريف حنا الجنس اللطيف ماشي كيفكم تعرفو غير البونيا ههه😏
بلا منطول عليكم موضوعنا هو المراة مدير والو وركزولي على كلمة والو
شوفو معايا تنوض صباح بكري توجد القهوة لراجلها البوgوص تحطهالوا بالgاطو تاع العيد تاع العام ليفات بصح ماعليش المهم قاطو
تسgدو يخدم وتبدى في شغل الدار وتزيد تقهوي الاولاد وتلبسهم وتبعثهم يقرو طيب لفطور تغسل لماعن وتسيق
تمسح لغبرة مزلتو مركزين ياك
مجموعة هذه الاعمال كيف تسمى عند الرجل العزيز الغالي مومو العين سموها والو
من بعد🤦‍♀️🙇‍♀️ يجو الاولاد تفطرهم وتسقسيهم واش قراو وراكم تعرفو gاع يبغوا يهدروا ويقولو شا قالتلهم المعلمة
وتزيد تبعثهم يقراو ولا توصلهم وفي لعشية يجي سي خونا من الخدمة يبغي كلشي يكون واجد الماكلة محطوطة فوق الطابلة ومكانش الحس
وزيد يتقلش ياويلها اذا معجباتهش الماكلة يgلب عليها الطابلة وبلاك يضربها بمقلة
المهم نقولو فاتت على خير
تغسل مسكينة لماعن تاع لعشية وطيب القهوة
وتزيد طيب لعشا وسي خونا خلاص خدم في نهار مي البونيشة لي فدار تخدم 24 سا وعلبالكم واش تخدم
ماكثة في البيت تقوم باعمال خفيفة نسميها في مجتمعنا ب والو
ماعليناش ..
تعشاو وكملو .. جا وقت رقاد وعندهم بيبي صغير ناض يبكي 👼
سي خونا يgوللها رفديه وروحي لصالون انا gاع نهار خدام شوفي كيفاش تسكتيه...
شفتو وصلنا للمسgيgاع نهار خدام وهي زعمة كانت دايرة رجل على رجل وحاكمة تيليكوموند وتتفرج
والله لا مليحة ...
gولولي برك شكون راه مع مصطلح المراة مادير والو يبينلي روحه
ياويلك اذا كنت معاهم يا اخ sami44
مفهمتش علاه رجال مباغينش يفهمو بلي لمراة مام هي تعيا وتخدم في الدار
ومرات تكون تخدم برا كيفه وزيد في الدار ويدير روحه غير هو لي يعيا ويتعب
منيش ننكر تعب الرجل خاصة في هذا الوقت بصح شوية كيفاش هادي المرة مدير والو
وزيد تكتني تاع ماكثة في البيت ولا ربة بيت راهي تتعب كثر منك اذا كنت خدام في بيرو وحاكم الميكرو ياسي
وفي الاخير لازم الرجل يحسن عون المراة ماشي عيب اذا الزوج ساعد مرته في شغل الدار ورهش يطيح من قدره بالعكس يرفع من قدره
مناش نgولو هي تخدم وهو يبقى يدير لميناج
بصح على الاقل يحسن العون .
ومام لامراة لازم تحسن عون راجلها ماشي تبقى غير خصني خصني تاني بزاف عليها ...

ولي راه من جماعة والو يوري روحه هنايا 🤜👊🤛
نورمال يحكم سيمانة يدي الزوجة تاعه فاكونس لدارهم ويgابل الدار بصح الاولاد يبقاو معاه هادي باش نتفاهمو😏
وردلي لخبر جامي تزيدو تgولو والو هادي 😗
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,802
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751
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فالفيراج
الجنس
ذكر
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
523
النقاط
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محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,802
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
بديتيها بالماتش عجبني الموضوع عند بالي رايحة تحكي على محرز وووناس وقلت الحمد لله كابن عضوة تسيبورتي الخضر
زدت شوية لتحت لقيت اسمي حسبت عيد ميلادي وما علاباليش فرحت
زدت هبطت شويه لقيت المرا ما تدير والو فرحت وغلبني الضحك قلت انا مزية شهد شاهد من اهلها
زدت شوية نلقى تحذير شديد اللهجة من صاحبة الموضوع ودفاع شرس عن المرأة
حتى حسبتك منخرطة في احدى جمعيات حقوق المرأة
واخيرا كتشفت انك تقصدي الراجل علاش ما يعذرش المرأة الي تتعب اكثر منو وما يقدرهاش ورجعتيها مسكينة خادمه الانسانية والرجل رجعتيه ياكل ويتكسل ويامر
وميمبا ما قلتيش بلي الرجال قوامون على النساء
وما قلتيش الراجل مسكين يضل ينحرق في هذ السخانه الي راهي هذ الايام يدخل العشية ناقص منو 3 كيلو ولسانو طايح من التعب وشعرو مغبر ووجهو مكشر ومزير من الزعاف تاع الغاشي برا والريحة الي تخرج من صباطو اعزكم الله تصرع بنادم نورمال
وكي يدخل يلقاها دايرة البراد 16 وتشوف مسلسل سامحيني وتكوناكتي في نفس الوقت وووووووووووووووووووووو
لا داعي للقصف الممنوع اشفقي على اخوك الرجل يا حواء
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
523
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
قال sami44:
بديتيها بالماتش عجبني الموضوع عند بالي رايحة تحكي على محرز وووناس وقلت الحمد لله كابن عضوة تسيبورتي الخضر
زدت شوية لتحت لقيت اسمي حسبت عيد ميلادي وما علاباليش فرحت
زدت هبطت شويه لقيت المرا ما تدير والو فرحت وغلبني الضحك قلت انا مزية شهد شاهد من اهلها
زدت شوية نلقى تحذير شديد اللهجة من صاحبة الموضوع ودفاع شرس عن المرأة
حتى حسبتك منخرطة في احدى جمعيات حقوق المرأة
واخيرا كتشفت انك تقصدي الراجل علاش ما يعذرش المرأة الي تتعب اكثر منو وما يقدرهاش ورجعتيها مسكينة خادمه الانسانية والرجل رجعتيه ياكل ويتكسل ويامر
وميمبا ما قلتيش بلي الرجال قوامون على النساء
وما قلتيش الراجل مسكين يضل ينحرق في هذ السخانه الي راهي هذ الايام يدخل العشية ناقص منو 3 كيلو ولسانو طايح من التعب وشعرو مغبر ووجهو مكشر ومزير من الزعاف تاع الغاشي برا والريحة الي تخرج من صباطو اعزكم الله تصرع بنادم نورمال
وكي يدخل يلقاها دايرة البراد 16 وتشوف مسلسل سامحيني وتكوناكتي في نفس الوقت وووووووووووووووووووووو
لا داعي للقصف الممنوع اشفقي على اخوك الرجل يا حواء
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لا انا مهدرتش على gاع نسا كاين لي تظل تكونيكتي ودارها لهلا شوفك فيها هاذي يدربها بمارطو وقليل فيها
انا هدرت على فئة لي حاسبين المراة خدامة عندهم
كي شغل غير هوما لي راهم يتعبو في هاذي الدنيا
وزيد هدرت على الراجل لي صح يتعب مسكين وزيد مسكين مايكمونتي ماوالو
والله غير ناس ملاح ههههه
مكان لاه تgعد تتمسكن gول نيشن يا مع جماعة والو يا معانا هههه
مشكور على الرد والتفاعل مع الموضوع
 
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