الجزايري و كسر الخواطر هههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,598
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,422
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
زوجة جزايرية
تتفرج مع زوجها مسلسل
و في لحظات رومنسية
جا في بالها تسأل
هي : زوجي واش عملت في حياتك حتى ربي رزقك بيا
هو : كنت ناكل رمضان متعمد
هههههههههههههههه

الجزايري و كسر الخواطر قصة حب
ههههههه
 
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