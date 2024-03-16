الجزايري و كسر الخواطر هههههه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
زوجة جزايرية
تتفرج مع زوجها مسلسل
و في لحظات رومنسية
جا في بالها تسأل
هي : زوجي واش عملت في حياتك حتى ربي رزقك بيا
هو : كنت ناكل رمضان متعمد
هههههههههههههههه
الجزايري و كسر الخواطر قصة حب
ههههههه
تتفرج مع زوجها مسلسل
و في لحظات رومنسية
جا في بالها تسأل
هي : زوجي واش عملت في حياتك حتى ربي رزقك بيا
هو : كنت ناكل رمضان متعمد
هههههههههههههههه
الجزايري و كسر الخواطر قصة حب
ههههههه