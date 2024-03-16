الجزايري و كسر الخواطر هههههه

زوجة جزايرية

تتفرج مع زوجها مسلسل

و في لحظات رومنسية

جا في بالها تسأل

هي : زوجي واش عملت في حياتك حتى ربي رزقك بيا

هو : كنت ناكل رمضان متعمد

هههههههههههههههه



الجزايري و كسر الخواطر قصة حب

ههههههه