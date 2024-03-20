الرجـــل قـلــم .. والمـــرأه ورقـــه ...

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: أستاذ ::
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الرجـــل قـلــم .. والمـــرأه ورقـــه ...

من السهل أن تقرأ ما كُتب على الورقة حتى وإن كانت بلغة أخرى تترجمها ..

مطوية تفتحها مقلوبة تعدلها لم تعجبك تمسحها ..

القلم ساحر ..

والورقة مسحورة ..

لا يغرك شكل القلم الذي أمامك ..

قد يكون مذهبا و براقاً وله علبة فاخرة لكنه جــــاف ...

من بعض تلك الأقلام :

القلم الرصاص فنان وإحساسه مرهف لدرجة انه متصلب له ممحاة ليمحوا أي خطأ يرتكبه على ورقة , نادماً او مسارعاً

قبل فوات الآوان ..

القلم الحبر انسيابي ومريح له رأس حاد وكلمات لا يمكن التعديل عليها ..

واتق شر الحليم إذا غضب ..

القلم يكتب بصمت ...

الورقة تقرأ بصوت ..

الورقة تستقبل هموم القلم ونزفه بحنان ..

الورقة رقيقة مدعاة للتعرض للرياح / والقلم يثبتها ..

ما مدى مصداقية التعبير بان حواء هي الورقة وادم هو القلم في زمن تبعثر الادوار ..

لحواء :

ما نوعك من الاوراق ..هل هي الواضحه للقراءه ام الصعبه ام فقط ليقرأها صاحب الكلمات ..

هل ترين ان ما في هذا زمان يستحق منك الاحتفاظ بأسرار القلم والتضحيه لا بقاءها مكتوبه ..

وهل هنالك امل لايجاد بالفعل قلما يكتب ولا يعدل ولا يندم على كتاباته عليكي بما انك ورقه ...

لآدم :

ما نوعك من الاقلام .. الرصاص ام الحبر .. ام غيرذلك ..

هل ترى انه بالسهولة ايجاد ورقة تتوافق مع نوع ورونق كلماتك ..

وهل يؤثر الزمان على شغف كتاباتك على تلك الورقه ...
 
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