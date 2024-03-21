مشكلتي استفسار حول زواج

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
إنضم
19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم
شاب في العشرينات .. منذ طفولتي و انا متعلق بفتاة و ناويها للحلال
في 2021 طلبتها لكن اعتذرت بعدها اكتشفت انها في علاقة ما مع شاب اخر لكن العلاقة يبدو انها ليست رسمية
الان اريد خطبها لكن لا اعرف ماذا افعل
هل اصارحها و قد اخاطر بخسارتها للابد
او هل ابقى انتظر حتى تنتهي علاقتها بذلك الشاب و اتقدم لها ؟
مع العلم انا اتمناها كثيرا
 
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