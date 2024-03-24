رولي الدجاج بالكريمة ولا اروع من مطبخي

بسمة القلوب
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السلام عليكم لحباب
صح رمضانكم نتمنى كامل تكونو بخير
اليوم جبتلكم وصفة رولي الدجاج المفروم من البواقي يجي بنين يهبل
الوصفة
نأخذ نصف صدر دجاج نرحيه و نتبله و نفرشه فوق ورق الشفاف ونزيد فوق كانت باقيتلي حبة كورجيت قليتها و وزعتها عليه و زدت شوية فرماج ابيض و شوية فرماج شيدار قطعته بالطول و روليته و لفته في ورق الالمنيوم و ثقبته بالكردون و درته يبخر
بعدما طاب نحمره في مقلة فيها شوية زبدة و زيت.
في نفس المقلاة نقطع بصلة صغيرة نقليها و كان باقيلي شوية شوية نتاع شومبينيو و زيتون اخضر قطعته دوائر قليتهم مليح و درت ملح و فلفل اسود بعدها زدت شوية كان باقيلي كريمة الطبخ و شوية فرماج ابيض و شوية حليب و خليتهم كي عقدت شوية طفيت عليها و التقديم اختياري
تحياتي
صح رمضانكم نتمنى كامل تكونو بخير
اليوم جبتلكم وصفة رولي الدجاج المفروم من البواقي يجي بنين يهبل
الوصفة
نأخذ نصف صدر دجاج نرحيه و نتبله و نفرشه فوق ورق الشفاف ونزيد فوق كانت باقيتلي حبة كورجيت قليتها و وزعتها عليه و زدت شوية فرماج ابيض و شوية فرماج شيدار قطعته بالطول و روليته و لفته في ورق الالمنيوم و ثقبته بالكردون و درته يبخر
بعدما طاب نحمره في مقلة فيها شوية زبدة و زيت.
في نفس المقلاة نقطع بصلة صغيرة نقليها و كان باقيلي شوية شوية نتاع شومبينيو و زيتون اخضر قطعته دوائر قليتهم مليح و درت ملح و فلفل اسود بعدها زدت شوية كان باقيلي كريمة الطبخ و شوية فرماج ابيض و شوية حليب و خليتهم كي عقدت شوية طفيت عليها و التقديم اختياري
تحياتي