~رولي البطاطا من مطبخي~

أسعد اللّه أوقاتكم أحبتي، إن شاء اللّه تكونوا بخير
جيتكم اليوم بالوصفة المعروفة لي هي "رولي البطاطا بالدجاج" وكي نقولو بطاطا نقولو البنّة😋
إليكم طريقة التحضير

كنت قطعت البطاطا دوائر ماتكونش خشينة ولارقيقة تكون متوسطة
حطيتها في بلاطو كيما هك
IMG_20260303_164743.webp


وحطيت عليها ثلاث حبات بيض ومعدنوس ودخلتها للفرن قيس مانشف البيض، بعد مانشف حطيتلها شوي فرماج

IMG_20260303_170423.webp


بالنسبة للحشو درت صدر دجاج مع توابل الدجاج والملح قليتهم مليح زدتلهم لاكرام فراش
IMG_20260303_164842.webp


حطيت الحشو
IMG_20260303_170653.webp


وروليتو كيما هك
IMG_20260303_171000.webp


من جهة درت صوص، حطيت شوية زبدة وزيت مع شوية زيتون وملعقة فرينة قليتهم ومرقت بكأس ماء، كي بدا يعقد زدتلو شوية لاكرام فراش وخليتو يبقبق شوية وطفيت عليه
IMG_20260303_173352.webp


رجعت للرولي هذاك درتلو بيشامال على الوجه وزدتلو فرماج
IMG_20260303_180038.webp


IMG_20260303_180243_1.webp


ودرتلو ورق الطهي بهذي الطريقة باش الفرماج يذوب ومايتحرقش من السخانة
IMG_20260303_180333.webp


وهذي بعد ماطاب شوفو كيفاش الفرماج ذاب وماتبدلش لونو 😋

IMG_20260303_182039.webp

IMG_20260303_182701.webp


IMG_20260303_182709.webp


سممممب.gif
 
