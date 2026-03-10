~رولي البطاطا من مطبخي~

*amani*
أسعد اللّه أوقاتكم أحبتي، إن شاء اللّه تكونوا بخير
جيتكم اليوم بالوصفة المعروفة لي هي "رولي البطاطا بالدجاج" وكي نقولو بطاطا نقولو البنّة
إليكم طريقة التحضير
كنت قطعت البطاطا دوائر ماتكونش خشينة ولارقيقة تكون متوسطة
حطيتها في بلاطو كيما هك
وحطيت عليها ثلاث حبات بيض ومعدنوس ودخلتها للفرن قيس مانشف البيض، بعد مانشف حطيتلها شوي فرماج
بالنسبة للحشو درت صدر دجاج مع توابل الدجاج والملح قليتهم مليح زدتلهم لاكرام فراش
حطيت الحشو
وروليتو كيما هك
من جهة درت صوص، حطيت شوية زبدة وزيت مع شوية زيتون وملعقة فرينة قليتهم ومرقت بكأس ماء، كي بدا يعقد زدتلو شوية لاكرام فراش وخليتو يبقبق شوية وطفيت عليه
رجعت للرولي هذاك درتلو بيشامال على الوجه وزدتلو فرماج
ودرتلو ورق الطهي بهذي الطريقة باش الفرماج يذوب ومايتحرقش من السخانة
وهذي بعد ماطاب شوفو كيفاش الفرماج ذاب وماتبدلش لونو