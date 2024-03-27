عزومة رمضان

السلام عليكم

عزومة الافطار بالدارجة العرضة في رمضان من المفروض تكون سبب لكسب اجر افطار صائم يعني من المفروض حاجة تفرح

لكن كالعادة البدع تفسد كل شيء جميل

امي عرضتنا قبل امك لا امي قبل

كان لازم امك تتصل بي هاتفيا ما يكفي تقولك انت

جيتو ما جبتو معاكم اي شيء

جيتو وقت الفطور بالضبط يعني تهربتي من التحضير معنا ا

علاش جيتو بكري احنا مش ناقصين دوشة الاولاد

لازم اردلهم العرضة لكن لا عندك لا مال لا وقت للتحضير

الاطباق لازم تنويع الاطباق آخر صيحات الطبخ

كم راح نصرفو على هذي العرضة

ضاع الاجر