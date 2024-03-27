عزومة رمضان

يعرضوك في رمضان ولا احد ما حاير عليك هههه

  • تاع دارنا برك يعرضوني

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  • دار الزوج او الزوجة يعرضوك

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  • اصحابك يعرضوك

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  • جيرانك يعرضوك

    صوت: 0 0.0%

  • لا عرضة لا جد ماليه

    صوت: 0 0.0%

  • ما نروح للعرضات ما نحير في ردهم

    صوت: 0 0.0%
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خديجة ph

خديجة ph

:: طبيبة صيدلانية ::
أحباب اللمة
إنضم
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السلام عليكم
عزومة الافطار بالدارجة العرضة في رمضان من المفروض تكون سبب لكسب اجر افطار صائم يعني من المفروض حاجة تفرح
لكن كالعادة البدع تفسد كل شيء جميل
امي عرضتنا قبل امك لا امي قبل
كان لازم امك تتصل بي هاتفيا ما يكفي تقولك انت
جيتو ما جبتو معاكم اي شيء
جيتو وقت الفطور بالضبط يعني تهربتي من التحضير معنا ا
علاش جيتو بكري احنا مش ناقصين دوشة الاولاد
لازم اردلهم العرضة لكن لا عندك لا مال لا وقت للتحضير
الاطباق لازم تنويع الاطباق آخر صيحات الطبخ
كم راح نصرفو على هذي العرضة
ضاع الاجر
 
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