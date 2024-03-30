سلسلة إكتشف الرقم السري == العدد الأول ==





​

​

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته​

​

​

ان شاء الله تكونوا بخير في صحة وعافية .

كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم ​

هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في​

​

موسمها الخامس ​

لن اطيل اكثر​

​

عنوان اللعبة : ​



​

​

​

​

​



​

​

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار​

​

رقمين من 1 الى10 ​

ورقمين من 11 الى 20​

حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري​

​

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام​

​

مثل هذا :​



​

​

كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى​

​

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي​

​



​

​

​

​

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18​

​