سلسلة إكتشف الرقم السري

​





​

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ​



​

​

ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و ​

عافية . كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم ​

هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في ​

​

موسمها الخامس ​

لن اطيل اكثر ​

​

عنوان اللعبة : ​

​

​

​

​

​

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار ​

​

رقمين من 1 الى10 ​

ورقمين من 11 الى 20 ​

حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري ​

​

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام ​

​

مثل هذا : ​

​

كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى ​

​

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي ​

​

​

​

​

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18 ​

​

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق ​

​

هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا ​



ونعتذر لأننا تأخرنا ال20 يوم من رمضان ​

كما انه سيتم فتح العدد الأول مساء اليوم إن شاء الله ​