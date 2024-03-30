سلسلة إكتشف الرقم السري

جليلوس

جليلوس

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
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basmala-001.gif

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و

عافية . كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم

هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الخامس

لن اطيل اكثر

عنوان اللعبة :

Untitled-1.gif

images-ا.gif

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار

رقمين من 1 الى10

ورقمين من 11 الى 20

حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام

مثل هذا :

Untitled-1.png

كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

images-(5).gif

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا


ونعتذر لأننا تأخرنا ال20 يوم من رمضان

كما انه سيتم فتح العدد الأول مساء اليوم إن شاء الله

كونوا بالقرب
دمتم

 
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