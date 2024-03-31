سلسلة إكتشف الرقم السري == العدد الثاني==

جليلوس
:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء الله تكونوا بخير في صحة وعافية .
كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم
كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم
هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في
موسمها الخامس
لن اطيل اكثر
عنوان اللعبة :
تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار
رقمين من 1 الى10
ورقمين من 11 الى 20
حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري
الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام
مثل هذا :
كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى
فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك :
لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق