متابعة المواضيع

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,293
نقاط التفاعل
4,154
النقاط
111
العمر
62
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
لاحظت في الآونة الأخيرة ملاحظة مهمة وهي غياب أغلبية الاعضاء وإحجامهم على متابعة مواضيع التي تنشر في المنتدى بصفة عامة
وبعض الاقسام بصفة خاصة بإستثناء واحد أو إثنين ، وانا شخصيا منذ تسجيلي في المنتدى ألاحظ ان بعض المشرفين لانعرف
حتى اسلوبهم ولم يشاركوا بمواضيع مهمة أو ترقى خاصة لكونهم مشرفين ،
فما هو السر يا ترى ؟
ولماذا لا يشارك أغلبية المشرفين في المواضيع رغم انهم متواجدون في المنتدى ؟
وما رأي الأعضاء في هذا الموضوع
 
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