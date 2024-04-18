متابعة المواضيع

السلام عليكم ورحمة الله

لاحظت في الآونة الأخيرة ملاحظة مهمة وهي غياب أغلبية الاعضاء وإحجامهم على متابعة مواضيع التي تنشر في المنتدى بصفة عامة

وبعض الاقسام بصفة خاصة بإستثناء واحد أو إثنين ، وانا شخصيا منذ تسجيلي في المنتدى ألاحظ ان بعض المشرفين لانعرف

حتى اسلوبهم ولم يشاركوا بمواضيع مهمة أو ترقى خاصة لكونهم مشرفين ،

فما هو السر يا ترى ؟

ولماذا لا يشارك أغلبية المشرفين في المواضيع رغم انهم متواجدون في المنتدى ؟

وما رأي الأعضاء في هذا الموضوع