أضخم مشروع زراعي و صناعي لإنتاج الحليب في تاريخ الجزائر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,806
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,951
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بإسم الله و ماشاء الله
♦️
🐄
🐄
أضخم مشروع زراعي و صناعي لإنتاج الحليب في تاريخ الجزائر
♦️
بقيمة 3.5 مليار دولار بالإتفاق مع شركة بلدنا القطرية
♦️
يوفر 5 ألاف منصب مباشر
♦️
يغطي 50 من المئة من احتياجات الوطنية من مسحوب الحليب
♦️
ينتج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليب
🥛
🥛

♦️
يسعى المشروع لتوفير 270 ألف بقرة
🐄
🐄

♦️
يتربع المشروع على مساحة تقدر ب 117 ألف هكتار
♦️
194الف طن من الحليب المجفف

https://fb.watch/rGlXoRlqH9
 
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