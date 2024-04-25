الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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بإسم الله و ماشاء الله
أضخم مشروع زراعي و صناعي لإنتاج الحليب في تاريخ الجزائر
بقيمة 3.5 مليار دولار بالإتفاق مع شركة بلدنا القطرية
يوفر 5 ألاف منصب مباشر
يغطي 50 من المئة من احتياجات الوطنية من مسحوب الحليب
ينتج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليب
يسعى المشروع لتوفير 270 ألف بقرة
يتربع المشروع على مساحة تقدر ب 117 ألف هكتار
194الف طن من الحليب المجفف