أضخم مشروع زراعي و صناعي لإنتاج الحليب في تاريخ الجزائر

بإسم الله و ماشاء اللهأضخم مشروع زراعي و صناعي لإنتاج الحليب في تاريخ الجزائربقيمة 3.5 مليار دولار بالإتفاق مع شركة بلدنا القطريةيوفر 5 ألاف منصب مباشريغطي 50 من المئة من احتياجات الوطنية من مسحوب الحليبينتج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليبيسعى المشروع لتوفير 270 ألف بقرةيتربع المشروع على مساحة تقدر ب 117 ألف هكتار194الف طن من الحليب المجفف