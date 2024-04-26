تعريفات ( متجدد )

ج

جميل جمال

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أفريل 2024
المشاركات
44
نقاط التفاعل
34
النقاط
3
الجنس
ذكر

تعريفات:
ـــــــــــــــــــــــ

💎 الاحتياط: في اللغة هو الحفظ.
وفي الاصطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم.

🌹 الاحتباك: هو أن يجتمع في الكلام متقابلان، ويحذف من كل واحد منهما مقابله؛ لدلالة الآخر عليه، كقوله:
عَلفتها تِبْنًا وماءً باردًا.
أي: علفتها تِبْنًا، وسقيتها ماءً باردًا.

🌹 الإحداث: إيجاد شيء مسبوق بالزمان.

💎 الإحصار: في اللغة المنع والحبس.
وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدوِّ أو بالحبس أو بالمرض.

💍 الإحصار: وهو عجز المحرم عن الطواف والوقوف.

🔥 الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلًا بالغًا حرًّا مسلمًا، دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة، بنكاحٍ صحيح.

🎈 الإحسان: هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفًا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينًا ولا يراه حقيقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:
"كأنك تراه"
لأنه يراه من وراء حجب صفاته، فلا يرى الحقيقة بالحقيقة؛ لأنه تعالى هو الداعي، وصفة لوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح".

💎 الإحسان: لغةً: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير.
وفي الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

🌹 الإحساس: إدراك الشيء بإحدى الحواس، فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات.

💐 الاحتمال: إتعاب النفس للحسنات.

💎 الاحتمال: ما لا يكون تصور طرفيه كافيًا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما، ويراد به الإمكان الذهني.

🌹 أحسن الطلاق: هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

أم أُنٌَيسة
  • مغلق
الأصول الثلاثة
المشاركات
2
المشاهدات
459
إلياس
إلياس
أم أُنٌَيسة
  • مغلق
من المهم أن تعرف ..
المشاركات
2
المشاهدات
415
إلياس
إلياس
ريحـان
الدرس الثاني في الفلسفة : درس الشخصية
المشاركات
2
المشاهدات
409
ريحـان
ريحـان
أم أُنٌَيسة
قصائد دينية ( متجدد باذن الله )
المشاركات
7
المشاهدات
579
فادي محمد
فادي محمد
إلياس
أهمية الإتقان
المشاركات
0
المشاهدات
242
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top