عرض بيع بيع 500$ Usdt مقابل ccp او BaridiMob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
235.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Tether USDT - تيثر
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
14,521
نقاط التفاعل
2,830
النقاط
351
السلام عليكم متوفر 500 دولار USDT
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 235 دج
العمولة يتحملها المشتري
Trc20 عمولة 1.2$


ملاحظة اقل مبلغ للبيع 40$


يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
اخي احجز لي 100 usdt
 
اخجزلى اخى عمر 200 usdt
 
اخى عمر الدفع يكون على نفس البيانات السابقة فى الرسائل يرجى التاكيد
 
احجز 500 دولار
 
شكرا اخى عمى سيتم الدفع بعد لحظات
 
تم الدفع لك اخى عمر يرجى تفقد الرسائل
 
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