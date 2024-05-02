حيروني !! كيف أستطيع ترجيح الاختلاف الحاصل في تقسيم التوحيد ؟ للحوار الهادف



السلام عليكم أخوتي في الله

شكر لأخي جميل على مقترحك . وبسم الله ابدأ .

معلوم أهمية التوحيد عند كل طالب علم مبتدئ وعادة في البيت وغيرة نتباحث في امور شرعية ومنها تقسيم التوحيد الى ثلاث واطلعنا على اقوال الشيوخ من الجانبين من ينكره ومن يثبته وللاسف ماقدرت ارجح وحيروني بكلامهم .



فما اريده هل عند احدكم علم يستطيع يفك لنا الشفرة بطريقة سهلة دون البسط في الاقوال كما كان يفعل امامنا الالباني . اسلوبه كان يروقني وطريقته سهلة في التفهيم رحمة الله عليه .

وجزيتم خيرا ​