المنتديات وأجهزة الهواتف الذكية( نقاش تقني)

بعيدا عن مناقشة ماضي وحاضر المنتديات الالكترونية الكلاسيكية المعروفة سوابقها ولواحقها أود فتح موضوع نقاشيحول الامكانيات المتاحة للتصفح المناسب والتعامل السلس مع منصات المنتديات، الصعوبات والعوائق والحلول العملية الممكنة.تمهيد:لاحظت أن فكرة التسجيل و الانظمام والمشاركة في المنتديات فكرة لاتزال قائمة لدى الغرب مشلولة ومشوشة عند العرب فقط.في الغرب لا تزال هذه الفكرة سارية المفعول والمنتديات المتخصصة منها والشاملة لايزال فيها مستوى تفاعل و محتوى جيد ولاتزال نافعة ويدافع عنها الكثيرين يخيل اليك أننا نحن العرب وقعنا في شرك الخيبة والتضعضع والخمول الضارب في كل زوايا المجالات والانفس والأفكار لم نفلح في إنشاء المحتوى ولم نفلح في حسن التواصل.وجدتهم يناقشون ويتفاعلون في السياسة في الرياضة في المواهب في الافلام في تربية النبات والحيوان في البرامج في اليوميات في الكتب في العلوم ،، منتدياتهم عامرة ومأهولة،عدد المتصلين حاليا من الأعضاء بالعشرات ويتجاوز المئات والمشاركات والموضوعات كذلك التفاعل محفز والمساعدات متوفرة الجميع يساهم ويشارك ويبحث ويستفسر ويجيب كطبيعة أخلاقية بشرية.أستخلص من كل هذا أن مشكلة هجرة المنتديات واندثارها كان أثره بليغا وعميقا لدينا اكثر من باقي العالم وكان عيبا في شخصية وعقلية المتصفح والمستخدم والمسير العربي وليس في التقنية بحد ذاتها لان نفس التقنيات والفنيات والبرمجيات يتشاركها العالم منصات كلاسيكية مخصصة للمنتديات الحوارية ومنصات حديثة تم تطويرها مخصصة للمنتديات الاستفسارية ( سؤال/جواب ) ومنصات تحاول التطوير مثل التي تستعملها اللمة الجزائرية تجمع بين التقنيات الاساسية لفكرة المنتدى وتقنيات حديثة للتواصل والتفاعل والمشاركة الحينية والسريعة لكن الفرق شاسع في عملية المشاركة في هذه المنصات بحد ذاتها.نفس ماركات أجهزة الهواتف الذكية نفس البرمجيات نفس المتصفحات لاشيء مختلف فيه.أرى أن الاختلاف بين المستخدم العربي والغربي فكري و تربوي وأخلاقي فقط.يميل المستخدم الغربي الى أولوية الاستفادة الفعلية من البرمجيات والتقنيات.ويميل المستخدم العربي الى أولوية الاستمتاع والترفيه بالبرمجيات والتقنيات.لهذا كان تراجع المنتديات لدينا كعرب تراجع رهيب حطم فكرة الاستفادة من محتوى شبكة الانترنت حتى بتراجع المنتديات تراجع معه كتابة وإنشاء المحتوى العربي الضئيل عموما على مدى سنوات لغاية الان ولم يتبقى سوى مدونات متخصصة ومواقع تستعمل الذكاء الاصطناعي لانشاء المحتوى بينما المحتوى العربي الحقيقي صعب الصناعة والمنال.سؤال موضوعنا هل تقنية الهواتف الذكية تعيق التعامل فنيا مع الفكرة الكلاسيكية للمنتديات ( التفاعل في النقاشات )؟مالذي تجده صعبا في ذلك؟ من الناحية التقنية مثلا،، طريقة التسجيل معقدة ،،مساحة الكتابة الصغيرة،،طريقة النسخ واللصق،، تمرير الصفحات،،البحث،، التفاصيل الكثيرة ،، الاقسام والفروع الكثيرة ،،،الخومالذي تجده جيد ومناسب وسهل اثناء التعامل مع منتدى من خلال هاتفك الذكي؟