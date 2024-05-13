سبحـــان الله

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,859
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,051
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سبحـــان الله
تخيل إن العصفورة والنسر والحمامة والبومة في جزء بسيط من مخها
قد بذرة البطيخ بيتم عمل الحسابات المعقدة دي كلها!
السرعة، الارتفاع، الحمولة، الوزن، الاتجاهات، البوصلة، التوقيتات
رادارات للبحث عن الغذاء والهرب من الأعداء، عدادات الهبوط والاقلاع، عدادات
الطيران المرتفع والمنخفض، وكل ده من غير برج مراقبة ولا راديو
ولا قمر صناعي ولا GPS ولا اي حاجه!
ويأتي احد الملــ ـحدين يقولك صدفة أو الحمامة طورت نفسها !!

( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ)
( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ربي اغفرلي
♧♧ تذكير بسورة الملك....♧♧
2 3 4
المشاركات
74
المشاهدات
4K
ربي اغفرلي
ربي اغفرلي
ندى الرحمان
من اجمل مايقال قبل النوم
المشاركات
5
المشاهدات
396
ابو ليث
ابو ليث
Mademoiselle carbone
سورة الملك
المشاركات
11
المشاهدات
304
Mademoiselle carbone
Mademoiselle carbone
زاد الرحيل
سورة الملك
المشاركات
11
المشاهدات
1K
زاد الرحيل
زاد الرحيل
A
  • مقال
آيات الله في طيران الطيور
المشاركات
6
المشاهدات
753
aya2009
A
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top