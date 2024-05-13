الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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سبحـــان الله
تخيل إن العصفورة والنسر والحمامة والبومة في جزء بسيط من مخها
قد بذرة البطيخ بيتم عمل الحسابات المعقدة دي كلها!
السرعة، الارتفاع، الحمولة، الوزن، الاتجاهات، البوصلة، التوقيتات
رادارات للبحث عن الغذاء والهرب من الأعداء، عدادات الهبوط والاقلاع، عدادات
الطيران المرتفع والمنخفض، وكل ده من غير برج مراقبة ولا راديو
ولا قمر صناعي ولا GPS ولا اي حاجه!
ويأتي احد الملــ ـحدين يقولك صدفة أو الحمامة طورت نفسها !!
( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ)
( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
تخيل إن العصفورة والنسر والحمامة والبومة في جزء بسيط من مخها
قد بذرة البطيخ بيتم عمل الحسابات المعقدة دي كلها!
السرعة، الارتفاع، الحمولة، الوزن، الاتجاهات، البوصلة، التوقيتات
رادارات للبحث عن الغذاء والهرب من الأعداء، عدادات الهبوط والاقلاع، عدادات
الطيران المرتفع والمنخفض، وكل ده من غير برج مراقبة ولا راديو
ولا قمر صناعي ولا GPS ولا اي حاجه!
ويأتي احد الملــ ـحدين يقولك صدفة أو الحمامة طورت نفسها !!
( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ)
( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ