♧♧ تذكير بسورة الملك....♧♧

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017.

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  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    1. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
    2. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
    3. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ
    4. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ
    5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
    6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
    7. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
    8. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ
    9. قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ
    10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
    11. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ
    12. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
    13. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
    14. أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
    15. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
    16. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
    17. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
    18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
    19. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ
    20. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ
    21. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
    22. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
    23. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ
    24. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
    25. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
    26. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
    27. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ
    28. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
    29. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ
    30. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ
    31. أسباب_نزول_سورة_الملك.jpg


     
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    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    قال عنها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه :
    (إن سورة في القرأن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له )
    (((تبــارك الذي بيده الملك)))

    وكذلك قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم :
    (سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة)
    (((تبارك الذي بيده الملك)))


    ومن فضلها .
    قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
    (لو وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي )
    (((تبارك الذي بيده الملك)))


    وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً :
    (هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر)


    سؤالي :

    كنت اظن انه لكي يحوز المسلم على فضلها وتنجيه من عذب القبر أن يقرأ السورة كل ليلة .. فهل هذا صحيح ؟ أم يكفي أن يحفظها ويراجعها من فترة لاخرى ؟؟

    الحمد لله
    عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    " إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده
    الملك " .
    رواه الترمذي ( 2891 ) وأبو داود ( 1400 ) وابن ماجه ( 3786 ) .
    قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في "
    مجموع الفتاوى " ( 22 / 277 ) ، والشيخ الألباني في " صحيح ابن ماجه " ( 3053 ) .
    والمقصود بهذا :

    1- أن يقرأها الإنسان كل ليلة ،
    2- وأن يعمل بما فيها من أحكام ،
    3- ويؤمن بما فيها من أخبار .

    عن عبد الله بن مسعود قال : من قرأ تبارك الذي
    بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ، وكنا في عهد رسول الله صلى الله
    عليه وسلم نسميها المانعة ، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد
    أكثر وأطاب .
    رواه النسائي ( 6 / 179 ) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب
    والترهيب 1475 .
    وقال علماء اللجنة الدائمة :
    وعلى هذا يُرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على
    قراءتها ، ابتغاء وجه الله ، معتبراً بما فيها من العبر والمواعظ ، عاملاً بما فيها
    من أحكام أن تشفع له .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 334 ، 335 ) .
    والله أعلم
     
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    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #2
  3. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك اختي الكريمة .
     
    *حزن النبلاء* و ربي اغفرلي معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏12 نوفمبر 2017
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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  6. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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  7. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    سورة الملك سورة الملك هي من السور المكيّة التي نزلت على النبي صلّى الله عليه وسّلم
    في مكّة،
    وسمّيت بالملك لما تضمّنته من آيات تتحدّث عن الملك بأنواعه لتقرّ لنا بأنّ
    حقيقة الملك المطلق هو لله وحده،
    كما سمّيت بأسماء أخرى كثيرة
    منها المنجية لأنّها تنجّي صاحبها
    من عذاب القبر، وسمّاها ابن عباس بالمجادلة لأنّها تجادل عن صاحبها في القبر،
    وبعض العلماء يرى أنّها تحاجج عن
    صاحبها يوم القيامة حتى تدخله الجنة،
    ولهذا كله حرص النبي على تلاوتها
    وتذكير المسلمين بها لما لها من
    فضائل عظيمة عند الله.
    موضوعات سورة الملك تعظيم
    قدرة الله ابتُدأت السورة بآية:
    "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" صورة تعظم الله وتنزّهه عن كل نقص، فالله وحده الذي يملك كل شيء
    بيده الملك وحده وإليه يرجع الأمر هو الذي بيده كلّ شيء ولا يعجزه شيء،
    وجعل الموت والحياة فتنة
    وابتلاءً لعباده ليعلم المحسن من المسيء،
    وإن كان يبتلي الإنسان بها جميعاً
    فهو يقبل توبة العاصي وأوبته فيغفر
    ويصفح فالله هو العزيز ليس كمثله أحد،
    ثمّ يتحدّث لنا الصنعة المتقنة
    خلق السماوات السبع بلا خلل أو
    عيب وبلا ميزان فيرفعها،
    كما ورد في الأثر بأنّ موسى عليه السلام سأل الله: أتنام يا رب؟ فأجاب الله عزّ وجلّ:
    "لو نمت لسقطت السماء على الأرض".
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    التوعّد للكافرين يرد في سورة الملك أيضاً الحديث عن الكافرين وما أعدّ الله لهم من عذاب أليم في الآخرة بعد ندمهم وحسرتهم على ما فات وإقرارهم بذلك، ويأسهم من أصنامهم من عدم قدرتها على نفعهم فيضرب الله لهم بذلك الطير في رزقها وتوكّلها على ربها، ومن مشاهد الحياة إلى مشاهد يوم القيامة حيث البعث بعد الموت الذي يقيمه على من أنكروا ذلك، وفي نهاية السورة يختم الله لنا ببيان موقف الكفار وما كانوا عليه من تمنٍ لموت النبيّ المصطفى وزوال دعوته، فيرد الله عليهم أنهم سيلاقون مصيرهم المحتوم وحينها سيعلمون أي جرم ذاك الذي فعلوه
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #10
  11. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #11
  12. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ♧♧فضائل سورة الملك♧♧

    للقرآن وتلاوته فضائل لا تعدّ ولا تحصى، فقد بيّن لنا النبي أجر قراءة حرف من القرآن فهو بعشر حسنات، كذلك ما للقرآن من آثار نفسية عميقة في قرارة نفوسنا فهو أفضل الحلول للتخلّص من الهمّ والغمّ، ومن فضائل القرآن أنه نور في الحياة وفي الممات ويوم القيامة، وإن كان الله جعل للقرآن تلك الخصال الفريدة فقد خصّ بعض السور بشيء من الفضل، والتي نذكر منها سورة الملك، كما وردت فضائلها فيما تناولته الأحاديث النبوي الشريفة في كثير من المواضع ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إنّ سورةً من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك "، ومنها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "سورة من القرآن خاصمت عن صاحبها حتّى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك "، كذلك: "من قَرَأَها كل لَيْلَة مَنعه الله بهَا من عَذَاب الْقَبْر"، ومن السنة الفعلية ما روي عن النبي أنّه كان لا ينام حتّى يقرأ سورة السجدة وسورة الملك.
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #12
  13. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #13
  14. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    نرى هنا هذا الفضل العظيم لها،
    فهي تنجي صاحبها وتمنع عنه عذاب القبر،
    تُحاجّ عنه إذا جاءه الملكان ترافقه
    كذلك يوم القيامة فلا تتركه حتى
    تدخله الجنة، كل هذا يستوجب
    أن نلتزم بها ونتمثل ما تضمنته في
    حياتنا فهي جاءت لتقرّ بنفوسنا أن الملك الحقيقي لرب العزة وأننا جميعنا
    عبيد في حضرته، كذلك تذكرنا بحقيقة
    الاختبار الذي سينتهي ويبقى لنا ما قدمنا،
    ضرب لنا دلائل ومشاهد من عظمته
    فواجبنا هنا التفكر والتدبر في عظيم
    خلقه فنصبح أكثر إيماناً وخشيةً له،
    ويبين لنا في موقف من الرهبة حال الكافرين يوم القيامة لنزجر قلوبنا، حتّى
    بلغت بنا أن الطير ترزق بتوكلها
    على الله ونحن أولى بذلك، وفي
    مشهد ذكر النعم يذكرنا لعلنا نتعظ
    إننا عنها محاسبون فنحسن
    إليها فهي إلى الله مستردة يوماً.
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #14
  15. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    كيف_احفظ_سورة_الملك.jpg
     
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    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #15
  16. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    سورة الملك،،،
    من أجمل و أفضل سور القرآن ، و هي ثلاثون آية و تسمي بالمنجّية أي السورة التي تنجي صاحبها من عذاب القبر و تشفع له يوم القيامة . و قد روي الكثير من الأحاديث في فضل قراءة و حفظ سورة الملك و ما لها من فضل في أن تشفع للإنسان و تدخله الجنة . و حفظ سورة الملك سهل ، لأن عدد آياتها ليس بالكثير و عندما تقرؤها بتمعن و تفهم معني آياتها سوف يسهل عليك أن تحفظها و تحب قراءتها دائماً .
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #16
  17. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #17
  18. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    و لكي تحفظ سورة الملك
    في وقت قصير إليك النصائح التالية : اقرأ سورة الملك بأكملها أكثر من مرة و يفضل بالأحكام و التجويد ، و افهم معني ءاياتها جيداً . و يفضل أن تقرأ شرح و تفسير سورة الملك حتي يسهل عليك حفظها . قم بعد ذلك بتقسيم السورة لعدة أجزاء أي مثلاً كل يوم تقرأ خمس ءايات و تحاول حفظها
    . و كرر قرآءة الخمس ءآيات خلال اليوم
    و قم بكتابتها علي ورقة و كرر ذلك حتي تحفظها عن ظهر قلب . ثم بعد الإنتهاء من الخمس ءآيات الأولي
    إبدأ بقرآءة الخمس ءآيات التالية و كررها حتي تحفظها جيداً .
    بعد الإنتهاء
    من حفظ العشر ءآيات الأولي
    قم بتكرار أول عشر ءآيات
    و التأكد من حفظها جيداً ، حتي لا تنسي ما حفظته سابقاً . و بعد ذلك كرر نفس
    الطريقة مع الخمس ءآيات التالية
    و بعد حفظها قم بإعادة قرآءة السورة من البداية حتي تتأكد من عدم نسيانك
    لما حفظته سابقاً .
    و هكذا احفظ جزء جزء و أعد قراءة السورة بالكامل حتي لا تنسي شيئاً .
    و بعد الإنتهاء من حفظ السورة بالكامل قم بقرآئتها للتأكد من حفظك لها بشكل جيد .
    و لكي لا تنسي ما حفظته
    كرر قرآءة السورة كل يوم أو يومين حتي لا تنساها بعد ذلك ، لأنه لو لم
    تكرر قرآءة السورة كل فترة قصيرة فسوف تنساها بعد ذلك .
    و يفضل كتابة سورة الملك و تعليقها في غرفتك أو شراء صورة مكتوب
    أو منقوش عليها سورة الملك و علقها في غرفتك ، حتي تبقي أمامك دائماً
    و لا تنساها و تبقي ترددها دائماً و تتذكرها .فالتكرار يساعدك كثيراً في الحفظ
    و يسهل عليك الحفظ و يجعلك تكون أسرع في حفظ أي شيء . لذلك قم دائماً بتقسيم
    أي شيء تريد حفظه إلي عدة أجزاء و احفظ جزء جزء و ثم بعد ذلك
    راجع ما حفظته سابقاً ، حتي لا تنسي ما حفظته من قبل ، و اذا واجهت صعوبة
    قم بتكرار قرآئتك عدة مرات حتي تتأكد من حفظك بشكل ممتاز
    و لا تعاني من أي صعوبة في الحفظ بعد ذلك
     
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    ربي اغفرلي, ‏12 نوفمبر 2017
    #18
  19. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
     
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    *حزن النبلاء*, ‏13 نوفمبر 2017
    #19
  20. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏13 نوفمبر 2017
    #20
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