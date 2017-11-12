♧♧ تذكير بسورة الملك....♧♧

و لكي تحفظ سورة الملك

في وقت قصير إليك النصائح التالية : اقرأ سورة الملك بأكملها أكثر من مرة و يفضل بالأحكام و التجويد ، و افهم معني ءاياتها جيداً . و يفضل أن تقرأ شرح و تفسير سورة الملك حتي يسهل عليك حفظها . قم بعد ذلك بتقسيم السورة لعدة أجزاء أي مثلاً كل يوم تقرأ خمس ءايات و تحاول حفظها

. و كرر قرآءة الخمس ءآيات خلال اليوم

و قم بكتابتها علي ورقة و كرر ذلك حتي تحفظها عن ظهر قلب . ثم بعد الإنتهاء من الخمس ءآيات الأولي

إبدأ بقرآءة الخمس ءآيات التالية و كررها حتي تحفظها جيداً .

بعد الإنتهاء

من حفظ العشر ءآيات الأولي

قم بتكرار أول عشر ءآيات

و التأكد من حفظها جيداً ، حتي لا تنسي ما حفظته سابقاً . و بعد ذلك كرر نفس

الطريقة مع الخمس ءآيات التالية

و بعد حفظها قم بإعادة قرآءة السورة من البداية حتي تتأكد من عدم نسيانك

لما حفظته سابقاً .

و هكذا احفظ جزء جزء و أعد قراءة السورة بالكامل حتي لا تنسي شيئاً .

و بعد الإنتهاء من حفظ السورة بالكامل قم بقرآئتها للتأكد من حفظك لها بشكل جيد .

و لكي لا تنسي ما حفظته

كرر قرآءة السورة كل يوم أو يومين حتي لا تنساها بعد ذلك ، لأنه لو لم

تكرر قرآءة السورة كل فترة قصيرة فسوف تنساها بعد ذلك .

و يفضل كتابة سورة الملك و تعليقها في غرفتك أو شراء صورة مكتوب

أو منقوش عليها سورة الملك و علقها في غرفتك ، حتي تبقي أمامك دائماً

و لا تنساها و تبقي ترددها دائماً و تتذكرها .فالتكرار يساعدك كثيراً في الحفظ

و يسهل عليك الحفظ و يجعلك تكون أسرع في حفظ أي شيء . لذلك قم دائماً بتقسيم

أي شيء تريد حفظه إلي عدة أجزاء و احفظ جزء جزء و ثم بعد ذلك

راجع ما حفظته سابقاً ، حتي لا تنسي ما حفظته من قبل ، و اذا واجهت صعوبة

قم بتكرار قرآئتك عدة مرات حتي تتأكد من حفظك بشكل ممتاز

و لا تعاني من أي صعوبة في الحفظ بعد ذلك

