MESSI23000
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
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- 15 سبتمبر 2015
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- 351
السلام عليكم متوفر 500 دولار USDT
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 235 دج
العمولة يتحملها المشتري
Trc20 عمولة 1.2$
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 40$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 235 دج
العمولة يتحملها المشتري
Trc20 عمولة 1.2$
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 40$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا