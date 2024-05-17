تلمو تلمو... شوفو واش كاين في المتوسطة..شكون نلومو؟اول ظاهرة شاهدة عليها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مساء الخير اخوتيعساكم بصحة جيدة وبخير جميعاكاين موضوع يحرق في قلبي بزاف وتمنيت لو قنوات العار بدل ما يركزو على شطحات ومخنثي التيكتوك الي يسموهم مؤثرين لو يركزو على مثل هاذي الظاهرةقريت فترة المتوسطة في ثلاث مدن مختلفة بحكم عمل أبي حفظه الله .ونفس الشيئ يحدث دون رقيب ..ظاهرة لم اجد لها اسم لكن حدثت أمام عيني ..أول حادثة كانت في القسم المجاور لقسمي كنا ندرس تربية إسلامية فجأة سمعنا أستاذة القسم المجاور خارجة وتصرخ باعلى صوت وتضرب في رأسها بيديها خرج الجميع لم نفهم شيئ نحن التلاميذ حتى بعد اتضح أن الأستاذة كانت تكتب في السبورة وفجأة ساد الهدوء تلتفت للخلف وتسمع اصوات اخجل ان اذكرها مجموعة من تلاميذ شبه عراة لا أستطيع التفصيل لكن يتفرجو على فلم اباحي في الهاتف ونسو أنفسهم و وو..الله يسترنا . الأستاذة من الصدمة خرجت برا تصرخ ...التلاميذ قالو هؤلاء معيدين وهددونا ممنوع نلتفت للخلف ...الأستاذة قدمت شكاوى لكن كان عقاب عادي ورجعو يقراو عادي .هنا المشكلة ليست في تهاون الإدارة في طرد هؤلاء الخماجات لأنهم خطر على الجميع وإعادة تربيتهم من طرف اهلهم فحبة. طوماطيش تفسد الصندوق كامل . المشكل في ردة فعل الأولياء تاعهم لما تم استدعاؤهم كذبوا الأستاذة بل هناك من هددها بتقديم شكوى ضدها ومحاولتها إفساد صمعة ابنه والانتقام منه...وهناك من قالت اعذروا ابني تم افساده من طرف صحبة السوء . وما دورك انت سيدتي ؟أو انك تعرفي تولدي وترمي للشارع ومنشغلة بسلفتي راجلها يبغيها بزاف باينة ساحراتو ولوستي راجلها مقلشها بالقضبان وبنت فلانة بايرة وولد فلان معاق ومرت خويا مسمومة ؟؟والاخر قال ابني مراهق لازم نسايسوهالأستاذة تقول له ابنك مدمن اباحيات لدرجة قام بذالك جهرا أمام الناس وانت تقول مراهق..هذا الجزء الاول ..في المدينة الاولى ولي عودة بباقي الظواهر في المدن الأخرى التي درست فيها ولاحظتها منتشرة والناس ضاربين عليها النح.اخوتي هل ترون سبب هذه الظاهرة في المتوسطة سببها تساهل المنظومة التربوية تحت شعار زوالي يضيع مستقبله أو سببه الأولياء في حد ذاتهم يحتاجو لتأهيل وإعادة تربية ..اترك لكم الخط فالهدف من موضوعي هو نشر الوعي حتى الأولياء يصبحو يراقبوا أولادهم . أنا وفي هذا السن قلت لو كنت أن أم احد هؤلاء الفسقة والله العظيم اذبحه ولا اتعاطف معه ابدا ليس حتى أظهر أمام المجتمع اني ام صارمة بل لاني اخاف الله واخاف على ابني من النار فهو مكلف ولو عمره 14سنة وبادمانه لتلك الأمور يكتب في صحيفته ذنوب آثام مذنب مش خلوه مازال صغير و مراهق.فكيف بالاولياء يكذبون أستاذة وإدارة ويصدقون ابنهم الي متأكدين بلي عملتو صح لأنهم موالفين بطوايش تاعو.تحياتي اختكمفاتن سيلين