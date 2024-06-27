تلمو تلمو... شوفو واش كاين في المتوسطة..شكون نلومو؟اول ظاهرة شاهدة عليها..ج2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاعود لكم في الجزء الثاني وأوضح هدفي من هذه المواضيع التوعية على الاقل الأولياء يعرفوا واش رآه صاري في المتوسطات وقبل ما تقروا موضوعي هذا لازم تقروا الجزء الاولكنا ندرس في المخبر حتى طلبت مني الأستاذة الذهاب لقسم ما احضر منه اشياء تخصها ذهبت اول الأمر القسم كان فارغ عادي.لكن في الساعة الثانية أخبرتني أن أرجع تلك الأشياء لنفس القسم.دخلت ويا ليتني لم ادخل صدقوني يا اخوتي دخلت في صدمة عنيفة عانيت بزاااف . أنا في بيتنا الحمد لله عافانا من متابعة التلفاز والافلام والمسلسلات حتى تعرفوا عمري لا شفت أمر مخل بالحياء ..لأجد تلميذين واسمحوا لي على هذا الكلام. يقومان باللواط والعياذ بالله . .تلميذ معيد كبير في السن حتى ملامحه ملامح رجل وجهه فيه شلاغم ولحية خفيفة والآخر اول متوسط صغير بزاف براءة على وجهه والله العظيم رغم تجاوزي لكن لحد الان الموقف لم يغب من مخي لم استطع الصراخ لم استطع التحرك دموعي تنزل بخوف هم شافوني وقفو أنا هنا بسرعة خرجت خبرت الأستاذة لأنها رأت وجهي مخطوف الحمد لله تعرف اني لا اكذب خرجت معي بسرعة شديناهم مازال يلبسو كانو نازعين سروالهم..بكل وقاحة المعيد قال واش تتفرجو في عيناه الشر لونها احمر. والله العظيم صدمة وكأنه لم يفعل أي شيئ الأستاذة رحنا للإدارة هي تعرفهم تدرس الي معيد.جا أنكر نهائي ويشوف فيا ويقولي تكذبي وكذب الأستاذة .بصح كالمدير قالو نعيط للشرطة وكاين طبيب يشوف سكت وخرج كان حاب يضرب الأستاذة. أما التلميذ المفعول فيه بدأ يبكي يقول لا تقولو لابي هنا المدير يقولو برضايتك أو غصب قالوا اول مرة برضايتي بعد قالو يضربني لبرا وانا مش اول واحد موالف حتى خارج المؤسسة يعتدي على تلاميذ اول متوسط وثاني متوسط وسما المكان في تلك المدينة .المدير عيط على الأولياء أما أنا رجعت للبيت مصدومة حتى الكلام لا اتكلم أصبحت اعاف رؤية اي انسان أصبحت احس بالقرف أصبحت اتخيل أنه سيتم اغتصابي أمي هي طبيبة نفسية متقاعدة يعني قديمة جدا في المجال فوالديا انجبوني بيني وبين اخر اخوتي فارق سن كبير يعني حتى تعرفوا أنها قديمة جدا و رغم خبرتها الكبيرة عجزت عن علاجي من الحالة كرهت حتى أبي وأخي وكنت اعبر عن قرفي أن ادخل كل شويا للدوش نخلي الماء يهبط عليا نخرج ساعة ونرجع اخذوني لطبيب نفسي عجز عن محو الصورة من مخي الحمد لله كان آخر سنة وامتحانات آخر السنة لم اقوم بها معدلي في الفترة الأولى والثانية 19فنجحت دون امتحانات وقدروا الأساتذة حالتي النفسية . ما أخرجني من حالتي هي العمرة بمجرد ما دخلت الحرم استعدت نفسي وعقلي كنت قبل شاردة لست في واقعي قبل العمرة عطلة صيف كامل مش سوية وابي من اجلي بدل مكان عمله وغيرت المتوسطة رجعنا لمدينتنا لانه هذه الحوادث حدثت في مدن مختلفة أما التلميذين المدير كان صارم واراد تقديم اب التلميذ الصغير شكوى ضد الاول لطرد ذاك المعيد عديم التربية. لكن للاسف اب التلميذ المفعول فيه أراد تقديم شكوى بي أنا والأستاذة قال تحاول تشويه سمعة ولدي ومربي ولدي مليح ونعرف ولدي مليح.ولم يتعرض للاغتصاب تكذبو في زوج.يعني هذاك المعيد في السنة الجديدة سيواصل فعلته ولا رادع له .لا اعلم لماذا تصرف اب الثاني هكذا هل تم تهديده من اب الاول او أنه إنسان يهتم بآراء الناس يقلك لو اقدم به شكوى يتفضخ وليدي .مع العلم التلميذ الصغير قال دوما يفعل بنا هكذا في المراحيض أو الاقسام الفارغة . .فيا اخوتي انتبهوا لاولادكم راقبوهم مع من يخرجون مع من يجلسون في المدرسة ومن يتم التحرش به ستظهر عليه تصرفات غريبة فعلى الأم خاصة أن تحاول دوما ملاحظة أي تغيرات. المشكل أن بعض الأمهات تقلك ابني لا اتركه يلعب مع أي احد وترسله المتوسطة وهي مطمئنة لكن لا تعلم أن بعض المتوسطات والثانويات أصبحت وكر الرذيلة لواط ومهلوسات.علموا أولادكم لا يخالطو الأكبر منهم وعلموهم أن يخبروكم في حالة تلميذ معيد تحرش به أو ضربه.نسال الله العافية والسلامةتحياتي اختكم فاتن سيلين